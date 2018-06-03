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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
11' Желтая карточкаЖонас
69' Желтая карточкаБальбуэна Фабиан
71' Желтая карточкаДиего Рибас
1:0
80' ГолFelipe Vizeu
84' Желтая карточкаRene III
|
11'
69'
71'
80'
1:0
84'
Состав команд
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
14
Жонас
10
Диего
Рибас
Фламенго 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 14 Жонас Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 20 Vinicius Junior Полузащитник
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 59 Майкл Полузащитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- 32 Honorato Ederson II
- 37 Cesar II
- 30 Thiago Xavier IV
- 18 Jean Lucas
- 26 Matheus Thuler
- 25 Klebinho
Коринтианс 4-4-2
- Основной состав
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II Вратарь
- 2 Guilherme Mantuan Защитник
- 4 Бальбуэна Фабиан Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 16 Sidcley Ferreira Защитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 8 Maycon Barberan Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 10 Jadson I Нападающий
- 26 Rodriguinho I Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Leo Principe Защитник
- 29 Матеус Лейте Защитник
- 31 Маркиньос II Полузащитник
- 18 Казим Казим Нападающий
- 19 Дутра Жуниор Нападающий
- 34 Pedro Henrique II
- 1 Caique III
- 17 Thiago Dos Santos
- 28 Paulo Roberto IV
- 9 Roger V
- 6 Juninho Capixaba
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 31.05.2018 Фламенго 2:0 Баия СA
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
- 24.05.2018 Ривер Плейт 0:0 Фламенго КЛ
- 20.05.2018 Фламенго 1:1 Васко да Гама СA
- 17.05.2018 Фламенго 2:0 Эмелек КЛ
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 11.05.2018 Фламенго 0:0 Понте-Прета К
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 03.05.2018 Понте-Прета 0:1 Фламенго К
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 26.04.2018 Санта-Фе 0:0 Фламенго КЛ
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
- 11.03.2018 Макао 1:0 Фламенго CTRGS
- 08.03.2018 Боавишта Сакуарема 0:3 Фламенго CTRGS
Коринтианс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.06.2018 Коринтианс 1:0 Америка Минейро СA
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
- 25.05.2018 Коринтианс 0:1 Мильонариос КЛ
- 20.05.2018 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс СA
- 18.05.2018 Депортиво Лара 2:7 Коринтианс КЛ
- 13.05.2018 Коринтианс 1:0 Палмейрас СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Коринтианс 1:1 Сеара СA
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Парана 0:4 Коринтианс СA
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 15.04.2018 Коринтианс 2:1 Флуминенсе СA
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 29.03.2018 Коринтианс 1:0 Сан-Паулу П
- 25.03.2018 Сан-Паулу 1:0 Коринтианс П
- 23.03.2018 Коринтианс 2:0 Брагантино П
- 18.03.2018 Брагантино 3:2 Коринтианс П
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Коринтианс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 19.11.2017 Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A
- 23.10.2016 Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A
- 03.07.2016 Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A
- 25.10.2015 Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A
- 12.07.2015 Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
- 14.09.2014 Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 27.04.2014 Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 24.11.2013 Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 01.09.2013 Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 11.10.2012 Коринтианс 3:2 Фламенго Серия A
- 19.07.2012 Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A
- 09.09.2011 Коринтианс 2:1 Фламенго Серия A
- 05.06.2011 Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
- 28.10.2010 Фламенго 1:1 Коринтианс Серия A
- 08.08.2010 Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A
- 06.05.2010 Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Либертадорес
- 29.04.2010 Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок Либертадорес
- 29.11.2009 Коринтианс 0:2 Фламенго Серия A
- 09.08.2009 Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Крузейро
|9
|5
|1
|3
|6 - 3
|16
|3.
|Гремио
|9
|4
|4
|1
|10 - 3
|16
|4.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Интернасьональ
|9
|4
|3
|2
|10 - 6
|15
|6.
|Спорт Ресифи
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|7.
|Флуминенсе
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|Палмейрас
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|9.
|Коринтианс
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Америка Минейро
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|12.
|Ботафого
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Васко да Гама
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|15.
|Сантос
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|17.
|Витория
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|18.
|Баия
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|19.
|Парана
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
|20.
|Сеара
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фламенго делает замену. Vinicius Junior уходит с поля, а Марлос Морено выходит на его замену.
86'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
85'
Коринтианс делает замену. Gabriel уходит с поля, а Казим Казим выходит на его замену.
84'
Rene получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Felipe Vizeu бьет в цель!
75'
Коринтианс делает замену. Pedrinho уходит с поля, а Маркиньос II выходит на его замену.
71'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
69'
Бальбуэна Фабиан получил желтую карточку от судьи
68'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Felipe Vizeu выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Коринтианс делает замену. Жадсон уходит с поля, а Рожер выходит на его замену.
11'
Жонас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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