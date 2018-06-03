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Фламенго
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
11' Желтая карточка
Жонас
69' Желтая карточка
Бальбуэна Фабиан
71' Желтая карточка
Диего Рибас
1:0
80' Гол
Felipe Vizeu
84' Желтая карточка
Rene III
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фламенго делает замену. Vinicius Junior уходит с поля, а Марлос Морено выходит на его замену.
86'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
85'
Коринтианс делает замену. Gabriel уходит с поля, а Казим Казим выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Rene получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Felipe Vizeu бьет в цель!

75'
Коринтианс делает замену. Pedrinho уходит с поля, а Маркиньос II выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Бальбуэна Фабиан получил желтую карточку от судьи
68'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Felipe Vizeu выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Коринтианс делает замену. Жадсон уходит с поля, а Рожер выходит на его замену.
Желтая карточка
11'
Жонас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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