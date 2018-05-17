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БАТЭ
 
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Динамо-Брест
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо-Брест

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 5 минут, которая состоится 19.05.2018.
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:
Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо-Брест
БАТЭ
86.7% (26)
Ничья:
6.7% (2)
Динамо-Брест
6.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

БАТЭ:
46.7% (14)
БАТЭ:
23.3% (7)
БАТЭ:
16.7% (5)
Динамо-Брест:
6.7% (2)
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