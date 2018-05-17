Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо-Брест

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БАТЭ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 13.05.2018 БАТЭ 2:0 Торпедо Минск ВЛ
- 07.05.2018 Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ ПЛ
- 28.04.2018 БАТЭ 3:1 Слуцк ПЛ
- 23.04.2018 Витебск 0:1 БАТЭ ПЛ
- 14.04.2018 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест ПЛ
- 06.04.2018 Минск 0:2 БАТЭ ПЛ
- 01.04.2018 БАТЭ 1:0 Смолевичи-СТИ ПЛ
- 10.03.2018 БАТЭ 1:2 Динамо-Брест С
- 27.02.2018 Арсенал Тула 4:3 БАТЭ ТМК
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 26.11.2017 Городея 3:3 БАТЭ ВЛ
- 23.11.2017 БАТЭ 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 18.11.2017 БАТЭ 3:1 Неман ВЛ
- 06.11.2017 Торпедо-БелАЗ 2:4 БАТЭ ВЛ
- 02.11.2017 Кёльн 5:2 БАТЭ ЛЕ
- 28.10.2017 БАТЭ 1:1 Нафтан ВЛ
- 23.10.2017 Днепр Могилёв 0:2 БАТЭ ВЛ
- 19.10.2017 БАТЭ 1:0 Кёльн ЛЕ
- 15.10.2017 БАТЭ 3:1 Витебск ВЛ
- 01.10.2017 Динамо Минск 0:1 БАТЭ ВЛ
Динамо-Брест (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.05.2018 Гавр 2:0 Динамо-Брест СМЛ1
- 12.05.2018 Динамо-Брест 3:1 Витебск ВЛ
- 11.05.2018 Шатору 2:2 Динамо-Брест Л2
- 06.05.2018 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест ПЛ
- 04.05.2018 Динамо-Брест 2:0 Кевийи Л2
- 27.04.2018 Минск 3:3 Динамо-Брест ПЛ
- 22.04.2018 Динамо-Брест 2:2 Смолевичи-СТИ ПЛ
- 14.04.2018 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест ПЛ
- 05.04.2018 Динамо-Брест 2:1 Луч Минск ПЛ
- 31.03.2018 Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест ПЛ
- 10.03.2018 БАТЭ 1:2 Динамо-Брест С
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 26.11.2017 Гомель 0:1 Динамо-Брест ВЛ
- 18.11.2017 Динамо-Брест 1:1 Городея ВЛ
- 10.11.2017 Аустрия Вена 3:2 Динамо-Брест ТМК
- 04.11.2017 Неман 0:2 Динамо-Брест ВЛ
- 29.10.2017 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ ВЛ
- 21.10.2017 Нафтан 0:4 Динамо-Брест ВЛ
- 15.10.2017 Динамо-Брест 3:0 Днепр Могилёв ВЛ
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Динамо-Брест: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
- 14.04.2018 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига
- 10.03.2018 БАТЭ 1:2 Динамо-Брест Суперкубок
- 11.08.2017 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Высшая лига
- 26.04.2017 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Кубок
- 15.04.2017 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Высшая лига
- 05.04.2017 Динамо-Брест 2:0 БАТЭ Кубок
- 29.07.2016 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Высшая лига
- 02.04.2016 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ Высшая лига
- 31.10.2015 Динамо-Брест 0:1 БАТЭ Высшая лига
- 28.06.2015 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Высшая лига
- 05.07.2014 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест Высшая лига
- 27.04.2014 Динамо-Брест 0:4 БАТЭ Высшая лига
- 06.07.2013 Динамо-Брест 0:0 БАТЭ Высшая лига
- 21.04.2013 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест Высшая лига
- 28.10.2012 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига
- 15.06.2012 Динамо-Брест 1:0 БАТЭ Премьер-лига
- 06.04.2012 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ Премьер-лига
- 27.11.2011 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Премьер-лига
- 03.07.2011 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига
- 19.04.2011 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ Премьер-лига
1/16 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо-БрестДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 5 минут, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо-Брест
БАТЭ
86.7% (26)
Ничья:
6.7% (2)
Динамо-Брест
6.7% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 БАТЭ:
46.7% (14)
2:0 БАТЭ:
23.3% (7)
1:0 БАТЭ:
16.7% (5)
0:2 Динамо-Брест:
6.7% (2)
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