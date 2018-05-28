Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Гаити

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Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - ГаитиДо начала игры осталось 1 день 18 часов 27 минут, которая состоится 30.05.2018.
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Прогнозы на матч Аргентина - Гаити
Аргентина
97% (129)
Ничья:
1.5% (2)
Гаити
1.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Аргентина:
24.1% (32)
2:0 Аргентина:
21.1% (28)
4:0 Аргентина:
18.8% (25)
5:0 Аргентина:
10.5% (14)
3:1 Аргентина:
5.3% (7)
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