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  5. Серия A
Сеара
0:1
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
19' Гол
Sassa II
32' Желтая карточка
Bruno Silva II
33' Желтая карточка
Arthur VII
55' Желтая карточка
Sassa II
65' Желтая карточка
Собис Рафаэл
80' Желтая карточка
Жуниньо Пернамбукано
87' Желтая карточка
Lucas Silva IV
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Лукас Силва получил желтую карточку от судьи
81'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Juninho выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Juninho получил желтую карточку от судьи
72'
Сеара делает замену. Ricardinho уходит с поля, а Juninho выходит на его замену.
67'
Крузейро делает замену. Sassa уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.

Желтая карточка
65'
Собис Рафаэл получил желтую карточку от судьи
57'
Сеара делает замену. Douglas Coutinho уходит с поля, а Хавьер Рейна выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Sassa получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Крузейро делает замену. Бруно Силва уходит с поля, а Манкуэльо Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Arthur получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Бруно Силва получил желтую карточку от судьи
26'
Сеара делает замену. Гомес дос Сантос Весклей уходит с поля, а де Оливейра Эдер Луис выходит на его замену.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Sassa бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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