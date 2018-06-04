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0:1
19' ГолSassa II
32' Желтая карточкаBruno Silva II
33' Желтая карточкаArthur VII
55' Желтая карточкаSassa II
65' Желтая карточкаСобис Рафаэл
80' Желтая карточкаЖуниньо Пернамбукано
87' Желтая карточкаLucas Silva IV
|
19'
0:1
32'
33'
55'
65'
87'
Состав команд
1
Everson
97
Патрик
II
37
Romario
II
77
Fabinho
VIII
27
Wescley
V
40
Arthur
VII
26
Dede
II
30
Тиаго
Невес
99
Sassa
II
Сеара 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Everson Вратарь
- 97 Патрик II Защитник
- 33 Rafael Pereira I Защитник
- 3 Вальдо Валмиро Защитник
- 37 Romario II Защитник
- 26 Michael Richardson III Полузащитник
- 77 Fabinho VIII Полузащитник
- 27 Wescley V Полузащитник
- 8 Ricardinho VI Полузащитник
- 32 Douglas Coutinho Полузащитник
- 40 Arthur VII Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Bruno Pires Защитник
- 90 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 36 Tiago Alves II Защитник
- 17 Юри Полузащитник
- 10 Javier Reina Нападающий
- 7 Eder Luis Нападающий
- 99 Elton V
- 30 Pio II
- 18 Luidy
- 31 Matheus Cabral
- 6 Felipe Jonatan
- 83 Fernando Henrique
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 26 Dede II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 16 Lucas Silva IV Полузащитник
- 20 Bruno Silva II Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 99 Sassa II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 25 Marcelo Hermes Защитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 17 Raniel Полузащитник
- 21 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 37 Lucas Franca
- 12 Рафаэл Пирес
- 27 Manoel Ribeiro II
- 36 Patrick Brey
- 4 Murilo Cerqueira
- 2 Esekel Kriado II
Предыдущие игры
Сеара (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 31.05.2018 Шапекоэнсе 2:0 Сеара СA
- 28.05.2018 Сеара 0:1 Гремио СA
- 24.05.2018 Сеара 0:0 Регатас КСВ
- 20.05.2018 Витория 2:1 Сеара СA
- 15.05.2018 Сеара 2:2 Америка Минейро СA
- 11.05.2018 Регатас 3:3 Сеара КСВ
- 06.05.2018 Коринтианс 1:1 Сеара СA
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 22.04.2018 Сеара 0:0 Сан-Паулу СA
- 15.04.2018 Сантос 2:0 Сеара СA
- 08.04.2018 Форталеза 1:2 Сеара ЧС
- 05.04.2018 Сеара 2:1 Форталеза ЧС
- 02.04.2018 Сеара 0:1 Униклиник ЧС
- 30.03.2018 Сеара 6:0 Сальгиеро КСВ
- 25.03.2018 Униклиник 0:6 Сеара ЧС
- 23.03.2018 Сеара 2:0 Флореста C2GS
- 21.03.2018 Алагоано 1:1 Сеара КСВ
- 18.03.2018 Сеара 2:1 Униклиник C2GS
- 16.03.2018 Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 14.03.2018 Сеара 3:3 Игуату C2GS
Крузейро (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 31.05.2018 Крузейро 1:0 Палмейрас СA
- 27.05.2018 Сантос 0:1 Крузейро СA
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро СA
- 17.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро К
- 13.05.2018 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 06.05.2018 Крузейро 1:0 Ботафого СA
- 03.05.2018 Васко да Гама 0:4 Крузейро КЛ
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 27.04.2018 Крузейро 7:0 Универсидад де Чили КЛ
- 22.04.2018 Флуминенсе 1:0 Крузейро СA
- 20.04.2018 Универсидад де Чили 0:0 Крузейро КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Крузейро 0:0 Васко да Гама КЛ
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Крузейро 2:1 Тупи М
- 22.03.2018 Тупи 0:1 Крузейро М
- 17.03.2018 Крузейро 2:0 Патросиненсе М
- 11.03.2018 Патросиненсе 1:1 Крузейро М
Последние игры между собой
Сеара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Крузейро: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 27.11.2011 Сеара 2:2 Крузейро Серия A
- 21.08.2011 Крузейро 1:0 Сеара Серия A
- 23.09.2010 Крузейро 2:0 Сеара Серия A
- 31.05.2010 Сеара 1:0 Крузейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Крузейро
|9
|5
|1
|3
|6 - 3
|16
|3.
|Гремио
|9
|4
|4
|1
|10 - 3
|16
|4.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|14 - 11
|16
|5.
|Интернасьональ
|9
|4
|3
|2
|10 - 6
|15
|6.
|Спорт Ресифи
|9
|4
|3
|2
|12 - 12
|15
|7.
|Флуминенсе
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|8.
|Палмейрас
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|9.
|Коринтианс
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Америка Минейро
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|12.
|Ботафого
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Васко да Гама
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Шапекоэнсе
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|15.
|Сантос
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|17.
|Витория
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|18.
|Баия
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|19.
|Парана
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
|20.
|Сеара
|9
|0
|3
|6
|4 - 14
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Лукас Силва получил желтую карточку от судьи
81'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Juninho выходит на его замену.
80'
Juninho получил желтую карточку от судьи
72'
Сеара делает замену. Ricardinho уходит с поля, а Juninho выходит на его замену.
65'
Собис Рафаэл получил желтую карточку от судьи
57'
Сеара делает замену. Douglas Coutinho уходит с поля, а Хавьер Рейна выходит на его замену.
55'
Sassa получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Крузейро делает замену. Бруно Силва уходит с поля, а Манкуэльо Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Arthur получил желтую карточку от судьи
32'
Бруно Силва получил желтую карточку от судьи
26'
Сеара делает замену. Гомес дос Сантос Весклей уходит с поля, а де Оливейра Эдер Луис выходит на его замену.
19'
Г О О О О Л - Sassa бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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