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Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Молдова

До начала игры осталось 1 день 14 часов 22 минуты, которая состоится 04.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Армения - Молдова
Армения
84.3% (102)
Ничья:
13.2% (16)
Молдова
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
35.5% (43)
Армения:
28.1% (34)
Армения:
14.9% (18)
Ничья:
10.7% (13)
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