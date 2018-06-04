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Зрители: 2223
Йёнчёпинг
0:0
Конец матча
АФК Эскильстуна
0'
34' Желтая карточка
Alexander Jallow
41' Желтая карточка
Anton Liljenbaeck
47' Желтая карточка
Adnan Kojic
72' Желтая карточка
Ivan Markovic II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Gustav Jarl выходит на его замену.
88'
Йончепинг С делает замену. Sebastian Crona уходит с поля, а Benjamin Tannus выходит на его замену.
85'
Васби делает замену. Ivan Markovic уходит с поля, а Oke Akpoveta выходит на его замену.
81'
Васби делает замену. Эрасмус Кермит уходит с поля, а Ferid Ali выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Ivan Markovic получил желтую карточку от судьи

60'
Йончепинг С делает замену. Орлов Якоб уходит с поля, а Peter Gwargis выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Adnan Kojic получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Anton Liljenbaeck получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Alexander Jallow получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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