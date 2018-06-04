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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 2223
0:0
Конец матча
34' Желтая карточкаAlexander Jallow
41' Желтая карточкаAnton Liljenbaeck
47' Желтая карточкаAdnan Kojic
72' Желтая карточкаIvan Markovic II
|
34'
47'
72'
Состав команд
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
21
Раскай
Анель
17
Туре
Ибрагим
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 20 Anton Liljenbaeck Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 24 Amir Al-Ammari Полузащитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 11 Вильяльмссон Арни Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Max Watson Защитник
- 14 Axel Lindahl
- 25 Peter Gwargis
- 27 Lukas Eek
- 30 Ahmad Gero
- 29 Benjamin Tannus
- 13 Mikael Axelsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 17 Туре Ибрагим Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Нападающий
- 28 Ivan Markovic II Нападающий
- 95 Эрасмус Кермит Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Иванов Михаил Вратарь
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 5 Gustav Jarl
- 6 Michel Termanini
- 99 Michael Kargbo
- 11 Daniel Miljanovic
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Йёнчёпинг 0:1 Эстер С
- 16.04.2018 Варбергс Боис 2:1 Йёнчёпинг С
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна С
- 01.04.2018 ГАИС 2:1 Йёнчёпинг С
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 25.02.2018 Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 ГАИС 0:1 АФК Эскильстуна С
- 12.05.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Варбергс Боис С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 30.04.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Дегерфорс С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 15.04.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|11
|7
|3
|1
|23 - 13
|24
|2.
|Эргрюте
|11
|7
|2
|2
|21 - 11
|23
|3.
|АФК Эскильстуна
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|4.
|Хельсинборг
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|Хальмстад
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|6.
|Дегерфорс
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|7.
|ГАИС
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Браге
|11
|3
|6
|2
|16 - 14
|15
|9.
|Ландскруна
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|10.
|Йёнчёпинг
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|11.
|Норрбю
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|12.
|Эстер
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|13.
|Варбергс Боис
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|14.
|Гефле
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|15.
|Фрей
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|16.
|Вернаму
|11
|1
|2
|8
|7 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Gustav Jarl выходит на его замену.
88'
Йончепинг С делает замену. Sebastian Crona уходит с поля, а Benjamin Tannus выходит на его замену.
85'
Васби делает замену. Ivan Markovic уходит с поля, а Oke Akpoveta выходит на его замену.
81'
Васби делает замену. Эрасмус Кермит уходит с поля, а Ferid Ali выходит на его замену.
72'
Ivan Markovic получил желтую карточку от судьи
60'
Йончепинг С делает замену. Орлов Якоб уходит с поля, а Peter Gwargis выходит на его замену.
47'
Adnan Kojic получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Anton Liljenbaeck получил желтую карточку от судьи
34'
Alexander Jallow получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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