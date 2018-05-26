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Италия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Голландия

До начала игры осталось 1 день 17 часов 6 минут, которая состоится 04.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Италия - Голландия
Италия
68.6% (81)
Ничья:
22% (26)
Голландия
9.3% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия:
33.9% (40)
Италия:
22% (26)
Ничья:
19.5% (23)
Голландия:
9.3% (11)
Италия:
6.8% (8)
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