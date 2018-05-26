Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Голландия

Стадион: Альянц Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия - ГолландияДо начала игры осталось 1 день 17 часов 6 минут, которая состоится 04.06.2018.
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Прогнозы на матч Италия - Голландия
Италия
68.6% (81)
Ничья:
22% (26)
Голландия
9.3% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Италия:
33.9% (40)
1:0 Италия:
22% (26)
1:1 Ничья:
19.5% (23)
1:2 Голландия:
9.3% (11)
2:0 Италия:
6.8% (8)
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