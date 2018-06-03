Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Азербайджан

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Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - АзербайджанДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 22 минуты, которая состоится 05.06.2018.
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Прогнозы на матч Казахстан - Азербайджан
Казахстан
50.5% (50)
Ничья:
32.3% (32)
Азербайджан
17.2% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.3% (29)
2:1 Казахстан:
25.3% (25)
1:0 Казахстан:
19.2% (19)
1:2 Азербайджан:
13.1% (13)
2:0 Казахстан:
4% (4)
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