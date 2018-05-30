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Стадион:
РОССИЯ
 
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Турция
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Турция

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 22 минуты, которая состоится 05.06.2018.
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:
Прогнозы на матч РОССИЯ - Турция
РОССИЯ
47.8% (54)
Ничья:
38.9% (44)
Турция
13.3% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.9% (36)
РОССИЯ:
21.2% (24)
РОССИЯ:
13.3% (15)
Турция:
8% (9)
Ничья:
5.3% (6)
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