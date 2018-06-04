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Чехия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Нигерия

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 27 минут, которая состоится 06.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Чехия - Нигерия
Чехия
56.9% (62)
Ничья:
28.4% (31)
Нигерия
14.7% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Чехия:
28.4% (31)
Ничья:
23.9% (26)
Чехия:
16.5% (18)
Чехия:
7.3% (8)
Нигерия:
7.3% (8)
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