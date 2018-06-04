Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Нигерия

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Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - НигерияДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 27 минут, которая состоится 06.06.2018.
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Прогнозы на матч Чехия - Нигерия
Чехия
56.9% (62)
Ничья:
28.4% (31)
Нигерия
14.7% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Чехия:
28.4% (31)
1:1 Ничья:
23.9% (26)
1:0 Чехия:
16.5% (18)
2:0 Чехия:
7.3% (8)
1:2 Нигерия:
7.3% (8)
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