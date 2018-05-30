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Стадион:
Норвегия
 
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Панама
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Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Панама

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 29 минут, которая состоится 06.06.2018.
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Прогнозы на матч Норвегия - Панама
Норвегия
76.9% (83)
Ничья:
10.2% (11)
Панама
13% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Норвегия:
25% (27)
Норвегия:
22.2% (24)
Норвегия:
20.4% (22)
Панама:
7.4% (8)
Ничья:
7.4% (8)
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