Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Панама

Стадион: Уллевааль
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Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - ПанамаДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 29 минут, которая состоится 06.06.2018.
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Прогнозы на матч Норвегия - Панама
Норвегия
76.9% (83)
Ничья:
10.2% (11)
Панама
13% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Норвегия:
25% (27)
2:1 Норвегия:
22.2% (24)
2:0 Норвегия:
20.4% (22)
0:1 Панама:
7.4% (8)
1:1 Ничья:
7.4% (8)
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