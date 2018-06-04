Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Венгрия

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Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - ВенгрияДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 27 минут, которая состоится 06.06.2018.
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Прогнозы на матч Беларусь - Венгрия
Беларусь
22.3% (25)
Ничья:
42.9% (48)
Венгрия
34.8% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.4% (43)
1:2 Венгрия:
20.5% (23)
1:0 Беларусь:
12.5% (14)
2:1 Беларусь:
7.1% (8)
0:2 Венгрия:
6.3% (7)
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