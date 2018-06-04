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Бельгия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Египет

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 12 минут, которая состоится 06.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Бельгия - Египет
Бельгия
91.7% (99)
Ничья:
5.6% (6)
Египет
2.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
33.3% (36)
Бельгия:
32.4% (35)
Бельгия:
11.1% (12)
Бельгия:
8.3% (9)
Ничья:
3.7% (4)
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