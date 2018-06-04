Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Египет

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Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - ЕгипетДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 12 минут, которая состоится 06.06.2018.
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Прогнозы на матч Бельгия - Египет
Бельгия
91.7% (99)
Ничья:
5.6% (6)
Египет
2.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бельгия:
33.3% (36)
2:1 Бельгия:
32.4% (35)
1:0 Бельгия:
11.1% (12)
3:1 Бельгия:
8.3% (9)
1:1 Ничья:
3.7% (4)
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