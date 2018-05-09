Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 11930
2:5
Конец матча
0:1
14' ГолМатавж Тим
0:2
34' ГолМаунт Мэйсон
0:3
37' ГолМаунт Мэйсон
0:4
44' ГолЛинссен Брайн
1:4
52' ПенальтиAbdenasser El Khayati
1:5
72' ГолМаунт Мэйсон
73' Желтая карточкаМаунт Мэйсон
80' Желтая карточкаИммерс Лекс
2:5
82' ГолAbdenasser El Khayati
90' Желтая карточкаДюплан Эдуар
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Дюплан Эдуар получил жёлтую карточку за "нырок".
95'
Дюплан Эдуар упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
95'
95'
Хаувен Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
94'
93'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
92'
Дюплан Эдуар наказан за толчок Караваев Вячеслав
92'
91'
91'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Йонсен Бьорн делает скидку назад вдоль ворот
90'
Миазга Мэтт из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Иммерс Лекс заработал фол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Сереро Тулани оказался на газоне.
90'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кашия Гурам из команды Витесс.
89'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Брюнс Томас из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
87'
Тактическая замена. Маунт Мэйсон уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
87'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Линссен Брайн оказался на газоне.
84'
Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
84'
83'
83'
83'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Дюплан Эдуар сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Абденассер Кайати изменил счет на табло!
82'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
82'
Плохо сыграл Миазга Мэтт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
80'
Иммерс Лекс получил желтую карточку от судьи
80'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Фор Наварон пострадал.
80'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Абденассер Кайати мяча так и не получил
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
79'
Шанс! Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
79'
79'
79'
78'
78'
77'
77'
Маунт Мэйсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
77'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
74'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бёгелсдейк Том
73'
Маунт Мэйсон получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Маунт Мэйсон грубо играет против соперника. Пострадал Мейерс Арон
72'
Г О О О О Л Маунт Мэйсон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 11930 болельщиков
72'
Абденассер Кайати коснулся мяча рукой.
71'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
70'
70'
Хаувен Йерун не дал случится голу! Йонсен Бьорн должен был забивать, но Хаувен Йерун сделал отличный сейв
69'
Бёгелсдейк Том нанес удар издали, а Хаувен Йерун отбил его обратно в игру!
69'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
69'
69'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
69'
Отличные скиллы показывает Бекер Шеральдо, обводя своих соперников
68'
68'
Караваев Вячеслав из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды АДО Ден Хааг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
67'
67'
66'
66'
Как он промахнулся? Матавж Тим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
66'
Фор Наварон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
65'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Фор Наварон заработал фол
65'
65'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
65'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
62'
62'
ШАНС! Бекер Шеральдо нанес удар с лета, но не попал по воротам!
62'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
61'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Беренс Рой получил травму и заменен. Ван Берген Митчелл выходит на поле.
60'
Ох, нехорошо это выглядит. Беренс Рой получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Беренс Рой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
60'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
59'
59'
59'
59'
58'
58'
Иммерс Лекс не смог попасть в створ ударом издали
58'
58'
58'
58'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Иммерс Лекс нанес удар издали, а Хаувен Йерун отбил его обратно в игру!
57'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Караваев Вячеслав оказался на газоне.
56'
56'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Линссен Брайн наказан за толчок Абденассер Кайати
54'
Тактическая замена. Бюттнер Александер уходит с поля и его заменяет Файе Лассана
54'
52'
Г О О О О Л - Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
52'
ПЕНАЛЬТИ! - Миазга Мэтт дергает за футболку соперника (это был Серж Канон) и рефери назначает пенальти!
52'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
51'
Бекер Шеральдо нанес удар, мяч был парирован, но Хаувен Йерун не удержал его в руках.
51'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Хорошую попытку сделал Линссен Брайн. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
48'
Бекер Шеральдо нанес удар, мяч был парирован, но Хаувен Йерун не удержал его в руках.
48'
Иммерс Лекс разрезает оборону соперника отличным пасом
47'
Бекер Шеральдо возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Thijmen Goppel уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
46'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Абденассер Кайати наказан за толчок Беренс Рой
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Маунт Мэйсон сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Линссен Брайн из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
44'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
44'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
42'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Линссен Брайн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
42'
Абденассер Кайати мяч отрикошетил от ворот
41'
Линссен Брайн наказан за толчок Бёгелсдейк Том
41'
41'
41'
Абденассер Кайати решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
Назначен штрафной. Пострадал Абденассер Кайати, его свалил Кашия Гурам.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
39'
Маунт Мэйсон из команды Витесс в офсайде
39'
39'
Баккер Данни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
38'
Судья сигнализирует, что Фор Наварон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Абденассер Кайати
37'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон из команды Витесс переиграл вратаря дальним ударом!
37'
37'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Thijmen Goppel выбил мяч подальше от ворот.
36'
36'
Отличный пас сделал Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон изменил счет на табло!
34'
Линссен Брайн выбил мяч подальше от ворот.
33'
Так близко к голу! Йонсен Бьорн имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Хаувен Йерун!
33'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
32'
32'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
31'
31'
Линссен Брайн видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
31'
Отличные скиллы показывает Линссен Брайн, обводя своих соперников
31'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
31'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Бюттнер Александер из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Бекер Шеральдо пострадал.
30'
29'
28'
28'
28'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
Абденассер Кайати выбил мяч подальше от ворот.
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
26'
25'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Миазга Мэтт наказан за толчок Йонсен Бьорн
24'
24'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Миазга Мэтт ошибается в защите.
21'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
21'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг.
21'
Линссен Брайн из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
19'
19'
19'
ШАНС! Фалкенбург Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Голкипер мог бы сыграть и получше
18'
Иммерс Лекс бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
18'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
17'
16'
16'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг толкнул локтем оппонента. Это Караваев Вячеслав заработал фол
16'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
14'
Беренс Рой сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Матавж Тим из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
14'
Беренс Рой из команды Витесс делает отличный кросс...
13'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
13'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
13'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
11'
Отличный пас сделал Миазга Мэтт из команды Витесс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Беренс Рой из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
8'
8'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
8'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
8'
7'
7'
Бюттнер Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
3'
Йонсен Бьорн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
3'
Бюттнер Александер ошибается в защите.
3'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
2'
Матавж Тим из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бюттнер Александер из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
2'
Опасность! Линссен Брайн из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
1'
Thijmen Goppel предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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