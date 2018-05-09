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Стадион: Абе Ленстра
8' Желтая карточкаДумич Дарио
1:0
9' ГолКобаяси Юки
17' Желтая карточкаKik Pierie
|
8'
9'
1:0
17'
Состав команд
21
Кобаяси
Юки
20
Верман
Хенк
13
Зенели
Арбер
17
Клейбер
Шон
13
Клих
Матеуш
Херенвен 4-2-1-3
- Основной состав
- 24 Хансен Мартин Вратарь
- 2 Denzel Dumfries Защитник
- 3 Хег Даниэль Защитник
- 14 Бюлтхейс Дэйв Защитник
- 5 Kik Pierie Защитник
- 21 Кобаяси Юки Полузащитник
- 8 Торсби Мортен Полузащитник
- 19 Ван Амерсфоорт Пелле Полузащитник
- 9 Гучаннеджад Реза Нападающий
- 20 Верман Хенк Нападающий
- 13 Зенели Арбер Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Wouter Van der Steen Вратарь
- 12 Шмидт Доке Защитник
- 4 Несс Николай Защитник
- 16 Вауденберг Лукас Защитник
- 18 Влап Михел Полузащитник
- 26 Jordy Bruijn Полузащитник
- 17 Михайлович Неманья Нападающий
- 7 Рохас Марко Нападающий
- 25 Jan Bekkema
- 35 Jizz Hornkamp
- Главный тренер: Стреппел Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Схарс Стейн Травмирован
- Эдегор Мартин Травмирован
- Хан Уорнер Травмирован
Утрехт 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Йенсен Давид Вратарь
- 17 Клейбер Шон Защитник
- 5 Думич Дарио Защитник
- 3 Леувин Рамон Защитник
- 2 Ван дер Марел Марк Защитник
- 13 Клих Матеуш Полузащитник
- 6 Штридер Рико Полузащитник
- 18 Эмануэльсон Урби Полузащитник
- 8 Аюб Яссин Полузащитник
- 7 Керк Гирано Нападающий
- 10 Лабьяд Закария Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Марсман Ник Вратарь
- 20 Трупе Джованни Защитник
- 15 Ван дер Мер Робин Защитник
- 25 Веланас Одиссеус Полузащитник
- 23 Кали Анур Полузащитник
- 22 Ван де Стрек Сандер Полузащитник
- 41 Sylla Sow Нападающий
- 11 Дессерс Сириль Нападающий
- 27 Гёртлер Лукас Нападающий
- Главный тренер: Jean-Paul de Jong
- Травмы и дисквалификации
- Макиенок Симон Травмирован
- Баэбек Жан-Кристоф Травмирован
- Йоостен Патрик Травмирован
Предыдущие игры
Херенвен (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.05.2018 Херенвен 2:3 Фейеноорд Э
- 29.04.2018 НАК Бреда 3:0 Херенвен Э
- 17.04.2018 Херенвен 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 14.04.2018 ВВВ-Венло 0:2 Херенвен Э
- 08.04.2018 Херенвен 1:1 Гронинген Э
- 01.04.2018 Хераклес 1:2 Херенвен Э
- 17.03.2018 Херенвен 2:2 Утрехт Э
- 11.03.2018 Аякс 4:1 Херенвен Э
- 03.03.2018 Херенвен 2:0 Виллем II Э
- 24.02.2018 Херенвен 0:1 Эксельсиор Э
- 17.02.2018 ПСВ 2:2 Херенвен Э
- 10.02.2018 Херенвен 1:1 Рода Э
- 06.02.2018 ПЕК Зволле 3:2 Херенвен Э
- 03.02.2018 Херенвен 1:0 Твенте Э
- 26.01.2018 Херенвен 2:1 Спарта Роттердам Э
- 20.01.2018 Витесс 1:1 Херенвен Э
- 11.01.2018 Херенвен 0:0 Андерлехт ТМК
- 11.01.2018 Херенвен 1:2 Андерлехт (до 21 года) ТМК
- 23.12.2017 АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Э
- 16.12.2017 Херенвен 1:0 НАК Бреда Э
Утрехт (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 06.05.2018 Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Э
- 29.04.2018 Хераклес 2:2 Утрехт Э
- 19.04.2018 Утрехт 1:1 Гронинген Э
- 15.04.2018 Фейеноорд 3:1 Утрехт Э
- 08.04.2018 Утрехт 3:3 АДО Ден Хааг Э
- 31.03.2018 Виллем II 3:2 Утрехт Э
- 17.03.2018 Херенвен 2:2 Утрехт Э
- 11.03.2018 Утрехт 5:1 Витесс Э
- 03.03.2018 ПСВ 3:0 Утрехт Э
- 25.02.2018 Утрехт 3:1 Твенте Э
- 18.02.2018 Рода 1:4 Утрехт Э
- 10.02.2018 Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Э
- 07.02.2018 Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Э
- 04.02.2018 Эксельсиор 2:2 Утрехт Э
- 28.01.2018 Утрехт 0:0 Аякс Э
- 24.01.2018 Утрехт 1:1 Фейеноорд Э
- 19.01.2018 Утрехт 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 10.01.2018 Андерлехт 3:4 Утрехт ТМК
- 07.01.2018 Вюрцбург Кикерс 0:0 Утрехт ТМК
- 23.12.2017 НАК Бреда 3:1 Утрехт Э
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Утрехт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 17.03.2018 Херенвен 2:2 Утрехт Эредивизие
- 14.10.2017 Утрехт 3:1 Херенвен Эредивизие
- 20.05.2017 Утрехт 2:1 Херенвен Лига Европы
- 17.05.2017 Херенвен 1:3 Утрехт Лига Европы
- 05.02.2017 Утрехт 1:0 Херенвен Эредивизие
- 12.08.2016 Херенвен 2:2 Утрехт Эредивизие
- 05.03.2016 Херенвен 0:4 Утрехт Эредивизие
- 16.08.2015 Утрехт 1:1 Херенвен Эредивизие
- 18.01.2015 Утрехт 1:2 Херенвен Эредивизие
- 30.08.2014 Херенвен 3:1 Утрехт Эредивизие
- 27.04.2014 Херенвен 4:1 Утрехт Эредивизие
- 03.11.2013 Утрехт 2:0 Херенвен Эредивизие
- 19.05.2013 Утрехт 2:1 Херенвен Эредивизие
- 16.05.2013 Херенвен 0:1 Утрехт Эредивизие
- 05.05.2013 Херенвен 2:4 Утрехт Эредивизие
- 16.12.2012 Утрехт 3:1 Херенвен Эредивизие
- 28.01.2012 Херенвен 2:0 Утрехт Эредивизие
- 22.10.2011 Утрехт 1:4 Херенвен Эредивизие
- 15.04.2011 Херенвен 3:0 Утрехт Эредивизие
- 11.01.2011 Утрехт 1:2 Херенвен Товарищеские матчи. Сборные
Херенвен
Утрехт
-
1 Голы 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
2 Дистанция, км 4
-
47 Владение мячом, % 53
Первый тайм
23'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
21'
Удар от ворот произведет Херенвен
21'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Судья сигнализирует, что Аюб Яссин из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
19'
Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
18'
Аюб Яссин исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
17'
Kik Pierie получил желтую карточку от судьи
17'
Kik Pierie из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
17'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Судья сигнализирует, что Верман Хенк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Леувин Рамон
15'
Удар от ворот произведет Утрехт
15'
Торсби Мортен из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Отличные скиллы показывает Торсби Мортен, обводя своих соперников
14'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
14'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
13'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
13'
Зенели Арбер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
13'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Клих Матеуш, и мяч снова в игре
11'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Г О О О О Л Кобаяси Юки закручивает штрафной в сетку! Великолепно
8'
Думич Дарио получил желтую карточку от судьи
8'
Безумный фол. Думич Дарио грубо играет против соперника. Пострадал Верман Хенк
7'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен в офсайде
6'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
3'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Гучаннеджад Реза коснулся мяча рукой.
1'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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