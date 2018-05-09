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Стадион:
Херенвен
1:0
Первый тайм: 23'
Утрехт
0'
8' Желтая карточка
Думич Дарио
1:0
9' Гол
Кобаяси Юки
17' Желтая карточка
Kik Pierie
23'
Первый тайм
23'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
21'
Удар от ворот произведет Херенвен
21'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Аюб Яссин из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
19'
Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Клих Матеуш из команды Утрехт подал угловой справа.
18'
Аюб Яссин исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
17'
Kik Pierie получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Kik Pierie из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
17'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Верман Хенк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Леувин Рамон
15'
Удар от ворот произведет Утрехт
15'
Торсби Мортен из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Отличные скиллы показывает Торсби Мортен, обводя своих соперников
14'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
14'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
13'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
13'
Зенели Арбер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
13'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Клих Матеуш, и мяч снова в игре
12'
Аюб Яссин из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
9'
Г О О О О Л Кобаяси Юки закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
8'
Думич Дарио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Думич Дарио грубо играет против соперника. Пострадал Верман Хенк
Офсайд
7'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен в офсайде
6'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Аюб Яссин из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
3'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Гучаннеджад Реза коснулся мяча рукой.
1'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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