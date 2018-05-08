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Стадион:
Дерби
 
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Фулхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Дерби - Фулхэм

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 12 минут, которая состоится 11.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Дерби - Фулхэм
Дерби
41.9% (39)
Ничья:
20.4% (19)
Фулхэм
37.6% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Фулхэм:
25.8% (24)
Дерби:
23.7% (22)
Ничья:
18.3% (17)
Дерби:
11.8% (11)
Фулхэм:
8.6% (8)
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