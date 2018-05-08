Текстовая онлайн трансляция матча Дерби - Фулхэм

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Стадион: Прайд Парк
Предыдущие игры
Дерби (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.05.2018 Дерби 4:1 Барнсли Ч
- 28.04.2018 Астон Вилла 1:1 Дерби Ч
- 24.04.2018 Дерби 3:1 Кардифф Сити Ч
- 21.04.2018 Дерби 1:2 Мидлсбро Ч
- 14.04.2018 Бёртон 3:1 Дерби Ч
- 11.04.2018 Вулверхэмптон 2:0 Дерби Ч
- 07.04.2018 Дерби 3:0 Болтон Ч
- 02.04.2018 Престон Норт Энд 0:1 Дерби Ч
- 30.03.2018 Дерби 1:4 Сандерленд Ч
- 11.03.2018 Ноттингем Форест 0:0 Дерби Ч
- 06.03.2018 КПР 1:1 Дерби Ч
- 03.03.2018 Дерби 1:2 Фулхэм Ч
- 24.02.2018 Рединг 3:3 Дерби Ч
- 21.02.2018 Дерби 2:2 Лидс Ч
- 13.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 2:0 Дерби Ч
- 10.02.2018 Дерби 1:1 Норвич Ч
- 03.02.2018 Дерби 3:0 Брентфорд Ч
- 30.01.2018 Миллуолл 0:0 Дерби Ч
- 19.01.2018 Дерби 0:0 Бристоль Сити Ч
- 13.01.2018 Бирмингем 0:3 Дерби Ч
Фулхэм (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 06.05.2018 Бирмингем 3:1 Фулхэм Ч
- 27.04.2018 Фулхэм 2:1 Сандерленд Ч
- 20.04.2018 Миллуолл 0:3 Фулхэм Ч
- 14.04.2018 Фулхэм 1:1 Брентфорд Ч
- 10.04.2018 Фулхэм 1:0 Рединг Ч
- 07.04.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:1 Фулхэм Ч
- 03.04.2018 Фулхэм 2:0 Лидс Ч
- 30.03.2018 Норвич 0:2 Фулхэм Ч
- 17.03.2018 Фулхэм 2:2 КПР Ч
- 10.03.2018 Престон Норт Энд 1:2 Фулхэм Ч
- 06.03.2018 Фулхэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Ч
- 03.03.2018 Дерби 1:2 Фулхэм Ч
- 24.02.2018 Фулхэм 2:0 Вулверхэмптон Ч
- 21.02.2018 Бристоль Сити 1:1 Фулхэм Ч
- 17.02.2018 Фулхэм 2:0 Астон Вилла Ч
- 10.02.2018 Болтон 1:1 Фулхэм Ч
- 03.02.2018 Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Ч
- 27.01.2018 Барнсли 1:3 Фулхэм Ч
- 20.01.2018 Фулхэм 6:0 Бёртон Ч
- 13.01.2018 Мидлсбро 0:1 Фулхэм Ч
Последние игры между собой
Дерби: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
- 03.03.2018 Дерби 1:2 Фулхэм .Чемпионшип
- 18.11.2017 Фулхэм 1:1 Дерби .Чемпионшип
- 04.04.2017 Дерби 4:2 Фулхэм .Чемпионшип
- 17.12.2016 Фулхэм 2:2 Дерби .Чемпионшип
- 06.02.2016 Фулхэм 1:1 Дерби .Чемпионшип
- 26.12.2015 Дерби 2:0 Фулхэм .Чемпионшип
- 28.02.2015 Фулхэм 2:0 Дерби .Чемпионшип
- 28.10.2014 Фулхэм 2:5 Дерби Кубок лиги
- 23.08.2014 Дерби 5:1 Фулхэм .Чемпионшип
- 29.03.2008 Дерби 2:2 Фулхэм Премьер-лига
- 20.10.2007 Фулхэм 0:0 Дерби Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Дерби - ФулхэмДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 12 минут, которая состоится 11.05.2018.
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Прогнозы на матч Дерби - Фулхэм
Дерби
41.9% (39)
Ничья:
20.4% (19)
Фулхэм
37.6% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Фулхэм:
25.8% (24)
2:1 Дерби:
23.7% (22)
1:1 Ничья:
18.3% (17)
1:0 Дерби:
11.8% (11)
0:1 Фулхэм:
8.6% (8)
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