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Стадион:
Мидлсбро
 
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Астон Вилла
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Текстовая онлайн трансляция матча Мидлсбро - Астон Вилла

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 6 минут, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Мидлсбро - Астон Вилла
Мидлсбро
56.1% (46)
Ничья:
20.7% (17)
Астон Вилла
23.2% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Мидлсбро:
30.5% (25)
Мидлсбро:
23.2% (19)
Ничья:
18.3% (15)
Астон Вилла:
12.2% (10)
Астон Вилла:
7.3% (6)
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