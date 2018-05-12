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  7. 1/2 финала
Стадион: Зрители: 15000
Витесс
2:1
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
1:0
32' Гол
Матавж Тим
2:0
53' Гол
Маунт Мэйсон
2:1
55' Гол
Abdenasser El Khayati
90'+1
Второй тайм
91'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг забрасывает мяч в штрафную.
91'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
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90'
Бекер Шеральдо мяч отрикошетил от ворот
90'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
90'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Брюнс Томас из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
89'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
89'
Бюттнер Александер из команды Витесс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Мухтар Али
86'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Брюнс Томас из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
85'
Беренс Рой из команды Витесс в офсайде
84'
Удар от ворот произведет Витесс
84'
Шанс! Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
Угловой
84'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
84'
Абденассер Кайати мяч отрикошетил от ворот
83'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
83'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Хорошую попытку сделал Кашия Гурам. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
82'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
81'
Беренс Рой из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Миазга Мэтт пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
80'
Линссен Брайн из команды Витесс подал угловой слева.
80'
Брюнс Томас из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Брюнс Томас из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Удар от ворот произведет Витесс
78'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Мухтар Али
77'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
76'
Хой Элсон нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
76'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
75'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Тактическая замена. Дюплан Эдуар уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
73'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
73'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
73'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
73'
Беренс Рой из команды Витесс в офсайде
72'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
72'
После дальнего удара, который нанес Бекер Шеральдо мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
70'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
69'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
69'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
69'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
68'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
68'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
68'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
68'
Тактическая замена. Баккер Данни уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
68'
Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
64'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Угловой
63'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
63'
Беренс Рой мяч отрикошетил от ворот
63'
Удар от ворот произведет Витесс
63'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
61'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Беренс Рой из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Удар от ворот произведет Витесс
59'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
59'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
59'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
58'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
58'
Беренс Рой из команды Витесс в офсайде
57'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Тактическая замена. Караваев Вячеслав уходит с поля и его заменяет Дабо Фанкати
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Йонсен Бьорн сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Абденассер Кайати изменил счет на табло!
55'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
55'
После дальнего удара, который нанес Бекер Шеральдо мяч отбит вратарем
53'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
53'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон из команды Витесс забил гол! Легко это для такого игрока, как Маунт Мэйсон
53'
Линссен Брайн из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
53'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
Офсайд
51'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
Фол, нарушение
51'
Бекер Шеральдо наказан за толчок Сереро Тулани
51'
Йонсен Бьорн мяч отрикошетил от ворот
50'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
49'
Матавж Тим из команды Витесс играет слишком грубо. Серж Канон оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
49'
ШАНС! Линссен Брайн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Витесс
47'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Беренс Рой из команды Витесс делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
43'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
42'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
42'
Бюттнер Александер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
41'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
41'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Маунт Мэйсон наказан за толчок Мейерс Арон
41'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
40'
Должен был быть гол! Йонсен Бьорн имел отличный шанс, но Хаувен Йерун не дал голу состоятся!
Офсайд
40'
Беренс Рой из команды Витесс в офсайде
39'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
39'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
39'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
38'
После дальнего удара, который нанес Матавж Тим мяч отбит вратарем
38'
Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Линссен Брайн из команды Витесс забрасывает мяч в штрафную.
36'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
36'
Матавж Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Матавж Тим, и мяч снова в игре
36'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
36'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
36'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
35'
Маунт Мэйсон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
34'
Линссен Брайн из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Матавж Тим из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
32'
Беренс Рой сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Матавж Тим классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
32'
Беренс Рой из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
32'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
31'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Сереро Тулани оказался на газоне.
30'
Матавж Тим мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
30'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
После дальнего удара, который нанес Бекер Шеральдо мяч отбит вратарем
29'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Плохо сыграл Хаувен Йерун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
29'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Витесс
28'
Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали
28'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
24'
Indy Groothuizen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
24'
Сереро Тулани из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Удар от ворот произведет Витесс
21'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
20'
Линссен Брайн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Кашия Гурам из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
19'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
19'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
18'
Кюйперс Бас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
18'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
17'
Мейерс Арон выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Баккер Данни атаковал сзади соперника. Это Беренс Рой заработал своей команде штрафной
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
13'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
12'
Удар от ворот произведет Витесс
12'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
10'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
10'
Удар от ворот произведет Витесс
9'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
9'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Линссен Брайн имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
8'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
7'
После дальнего удара, который нанес Абденассер Кайати мяч отбит вратарем
6'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
6'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
Фол, нарушение
3'
Караваев Вячеслав из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Абденассер Кайати
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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