Стадион: Гелредом Зрители: 15000
2:1
Конец матча
1:0
32' ГолМатавж Тим
2:0
53' ГолМаунт Мэйсон
2:1
55' ГолAbdenasser El Khayati
Второй тайм
91'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг забрасывает мяч в штрафную.
91'
91'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
90'
Бекер Шеральдо мяч отрикошетил от ворот
90'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Брюнс Томас из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
89'
89'
Бюттнер Александер из команды Витесс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
88'
Судья сигнализирует, что Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Мухтар Али
86'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Линссен Брайн нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Брюнс Томас из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
85'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
84'
84'
Шанс! Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
84'
84'
Абденассер Кайати мяч отрикошетил от ворот
83'
83'
83'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Хорошую попытку сделал Кашия Гурам. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
81'
Беренс Рой из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Миазга Мэтт пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Линссен Брайн из команды Витесс подал угловой слева.
80'
Брюнс Томас из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
79'
Брюнс Томас из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Мухтар Али
77'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
76'
Хой Элсон нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
Тактическая замена. Йонсен Бьорн уходит с поля и его заменяет Лоренцен Мелвин
76'
Фор Наварон не смог попасть в створ ударом издали
75'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Тактическая замена. Дюплан Эдуар уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
73'
73'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
73'
73'
72'
72'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Судья сигнализирует, что Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
70'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
70'
69'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
69'
69'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
69'
68'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
68'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
68'
68'
68'
Тактическая замена. Баккер Данни уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
68'
Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
64'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
64'
64'
63'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
63'
Беренс Рой мяч отрикошетил от ворот
63'
63'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
62'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
61'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Беренс Рой из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
59'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
59'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
58'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Тактическая замена. Караваев Вячеслав уходит с поля и его заменяет Дабо Фанкати
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Йонсен Бьорн сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Абденассер Кайати изменил счет на табло!
55'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
55'
53'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Брюнс Томас
53'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон из команды Витесс забил гол! Легко это для такого игрока, как Маунт Мэйсон
53'
Линссен Брайн из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
53'
52'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Фор Наварон
51'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
51'
Бекер Шеральдо наказан за толчок Сереро Тулани
51'
Йонсен Бьорн мяч отрикошетил от ворот
50'
Дюплан Эдуар нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Матавж Тим из команды Витесс играет слишком грубо. Серж Канон оказался на газоне.
49'
49'
ШАНС! Линссен Брайн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Беренс Рой из команды Витесс делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
43'
42'
42'
42'
Бюттнер Александер видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
41'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
41'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Маунт Мэйсон наказан за толчок Мейерс Арон
41'
40'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
40'
Должен был быть гол! Йонсен Бьорн имел отличный шанс, но Хаувен Йерун не дал голу состоятся!
40'
39'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
39'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
38'
После дальнего удара, который нанес Матавж Тим мяч отбит вратарем
38'
Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Линссен Брайн из команды Витесс забрасывает мяч в штрафную.
36'
36'
Матавж Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Матавж Тим, и мяч снова в игре
36'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
36'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
36'
36'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Маунт Мэйсон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
34'
Линссен Брайн из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Матавж Тим из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
32'
Беренс Рой сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Матавж Тим классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
32'
Беренс Рой из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
32'
31'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Сереро Тулани оказался на газоне.
30'
Матавж Тим мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
30'
Беренс Рой из команды Витесс делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
29'
29'
Плохо сыграл Хаувен Йерун - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали
28'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Бюттнер Александер из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
24'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
24'
Indy Groothuizen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Сереро Тулани из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
21'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
20'
Линссен Брайн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Кашия Гурам из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
19'
18'
Бюттнер Александер из команды Витесс подал угловой слева.
18'
Кюйперс Бас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Мейерс Арон выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Судья свистит. Баккер Данни атаковал сзади соперника. Это Беренс Рой заработал своей команде штрафной
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
13'
13'
13'
12'
12'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
10'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
10'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
10'
9'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
9'
8'
8'
Линссен Брайн имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
8'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
7'
После дальнего удара, который нанес Абденассер Кайати мяч отбит вратарем
6'
6'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
5'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
3'
Караваев Вячеслав из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
2'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Абденассер Кайати
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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