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Стадион:
Утрехт
2:1
Второй тайм: 81'
Херенвен
0'
23' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
1:0
39' Гол
Штридер Рико
45' Желтая карточка
Янссен Виллем
45' Желтая карточка
Леувин Рамон
2:0
58' Гол
Ван дер Марел Марк
63' Желтая карточка
Denzel Dumfries
2:1
78' Гол
Рохас Марко
81'
Второй тайм
Травма, повреждение
81'
Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Отличный командный гол!
78'
Верман Хенк сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рохас Марко из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
78'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
78'
Kik Pierie из команды Херенвен делает отличный кросс...
78'
Jizz Hornkamp из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Ван де Стрек Сандер пробует нанести удар издали, но Ваутер Ван дер Стеен держит все под контролем
77'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
77'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Утрехт
75'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Леувин Рамон
73'
Удар от ворот произведет Херенвен
72'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
72'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хег Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
70'
Верман Хенк из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бюлтхейс Дэйв выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
67'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Ваутер Ван дер Стеен взял и забрал мяч на выходе
66'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Jizz Hornkamp
63'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эмануэльсон Урби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Denzel Dumfries получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Назначен штрафной. Пострадал Эмануэльсон Урби, его свалил Denzel Dumfries.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бюлтхейс Дэйв
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
60'
Торсби Мортен наказан за толчок Леувин Рамон
59'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Клейбер Шон сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван дер Марел Марк из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
58'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
56'
Трупе Джованни из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
53'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Удар от ворот произведет Херенвен
52'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает неудачный навес.
51'
Удар от ворот произведет Утрехт
51'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Удар от ворот произведет Утрехт
Офсайд
50'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
49'
Kik Pierie из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Эмануэльсон Урби наказан за толчок Denzel Dumfries
47'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Kik Pierie наказан за толчок Трупе Джованни
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
51'
Шанс! Denzel Dumfries из команды Херенвен пробил головой, но мимо
51'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Леувин Рамон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Леувин Рамон грубо играет против соперника. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
47'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
47'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Ван Амерсфоорт Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Янссен Виллем грубо играет против соперника. Пострадал Гучаннеджад Реза
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ван Амерсфоорт Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Верман Хенк
44'
Удар от ворот произведет Утрехт
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Отличный гол забил Штридер Рико
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Штридер Рико вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
39'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Клейбер Шон из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
38'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
37'
Верман Хенк наказан за толчок Янссен Виллем
36'
Удар от ворот произведет Утрехт
36'
ШАНС! Торсби Мортен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Верман Хенк из команды Херенвен делает пас партнеру.
36'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
34'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
34'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
34'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
34'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Опасность предотвращена - Kik Pierie из команды Херенвен вступил в отбор удачно
33'
Трупе Джованни из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
32'
Удар от ворот произведет Херенвен
32'
Эмануэльсон Урби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
31'
Удар от ворот произведет Херенвен
31'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Хансен Мартин получил травму и заменен. Ваутер Ван дер Стеен выходит на поле.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Клейбер Шон наказан за толчок Хансен Мартин
25'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
24'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Ван Амерсфоорт Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
23'
Ван де Стрек Сандер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Ван де Стрек Сандер атаковал сзади соперника. Это Ван Амерсфоорт Пелле заработал своей команде штрафной
22'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Гёртлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
22'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Ван дер Марел Марк атаковал сзади соперника. Это Kik Pierie заработал своей команде штрафной
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Хансен Мартин не дал случится голу! Эмануэльсон Урби должен был забивать, но Хансен Мартин сделал отличный сейв
20'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает отличный кросс...
20'
Удар от ворот произведет Утрехт
20'
Какой промах! Бюлтхейс Дэйв имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
19'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен подал угловой справа.
18'
Верман Хенк мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
18'
Kik Pierie из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Гёртлер Лукас заработал фол
17'
Удар от ворот произведет Херенвен
17'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
16'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
15'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен в офсайде
15'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
15'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
14'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Херенвен
12'
Эмануэльсон Урби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Зенели Арбер наказан за толчок Трупе Джованни
11'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Удар от ворот произведет Херенвен
11'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
11'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
9'
Kik Pierie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Трупе Джованни из команды Утрехт играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Верман Хенк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Леувин Рамон
4'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Утрехт
3'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
3'
Трупе Джованни наказан за толчок Kik Pierie
2'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
1'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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