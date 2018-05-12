Стадион: Галгенваард
23' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
1:0
39' ГолШтридер Рико
45' Желтая карточкаЯнссен Виллем
45' Желтая карточкаЛеувин Рамон
2:0
58' ГолВан дер Марел Марк
63' Желтая карточкаDenzel Dumfries
2:1
78' ГолРохас Марко
Второй тайм
81'
Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Отличный командный гол!
78'
Верман Хенк сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рохас Марко из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
78'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
78'
Kik Pierie из команды Херенвен делает отличный кросс...
78'
Jizz Hornkamp из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Ван де Стрек Сандер пробует нанести удар издали, но Ваутер Ван дер Стеен держит все под контролем
77'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
77'
76'
75'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Леувин Рамон
73'
72'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
72'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
71'
Хег Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
70'
Верман Хенк из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бюлтхейс Дэйв выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Ваутер Ван дер Стеен взял и забрал мяч на выходе
66'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Jizz Hornkamp
63'
63'
63'
Denzel Dumfries получил желтую карточку от судьи
63'
Назначен штрафной. Пострадал Эмануэльсон Урби, его свалил Denzel Dumfries.
62'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бюлтхейс Дэйв
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Торсби Мортен наказан за толчок Леувин Рамон
59'
58'
Клейбер Шон сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван дер Марел Марк из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
58'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
56'
Трупе Джованни из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
54'
54'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
53'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает неудачный навес.
51'
51'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
50'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
49'
Kik Pierie из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Эмануэльсон Урби наказан за толчок Denzel Dumfries
47'
46'
Kik Pierie наказан за толчок Трупе Джованни
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
51'
Шанс! Denzel Dumfries из команды Херенвен пробил головой, но мимо
51'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Леувин Рамон получил желтую карточку от судьи
51'
Безумный фол. Леувин Рамон грубо играет против соперника. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
48'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
47'
47'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
47'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
[5] - столько добавил арбитр времени.
46'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Янссен Виллем грубо играет против соперника. Пострадал Гучаннеджад Реза
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Судья сигнализирует, что Леувин Рамон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Верман Хенк
44'
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Отличный гол забил Штридер Рико
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Штридер Рико вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
39'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Клейбер Шон из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
37'
Верман Хенк наказан за толчок Янссен Виллем
36'
36'
ШАНС! Торсби Мортен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Верман Хенк из команды Херенвен делает пас партнеру.
36'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
34'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
34'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
34'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Опасность предотвращена - Kik Pierie из команды Херенвен вступил в отбор удачно
33'
Трупе Джованни из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
32'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
31'
31'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Хансен Мартин получил травму и заменен. Ваутер Ван дер Стеен выходит на поле.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Клейбер Шон наказан за толчок Хансен Мартин
25'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
24'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
23'
Ван де Стрек Сандер получил желтую карточку от судьи
23'
Судья свистит. Ван де Стрек Сандер атаковал сзади соперника. Это Ван Амерсфоорт Пелле заработал своей команде штрафной
22'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Гёртлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
22'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья свистит. Ван дер Марел Марк атаковал сзади соперника. Это Kik Pierie заработал своей команде штрафной
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Хансен Мартин не дал случится голу! Эмануэльсон Урби должен был забивать, но Хансен Мартин сделал отличный сейв
20'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает отличный кросс...
20'
20'
Какой промах! Бюлтхейс Дэйв имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
19'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен подал угловой справа.
18'
Верман Хенк мяч отрикошетил от ворот
18'
Kik Pierie из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Гёртлер Лукас заработал фол
17'
17'
17'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
16'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен в офсайде
15'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
15'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
14'
13'
12'
12'
Зенели Арбер наказан за толчок Трупе Джованни
11'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Ван де Стрек Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
11'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
11'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Kik Pierie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Трупе Джованни из команды Утрехт играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
7'
Ван дер Марел Марк наказан за толчок Гучаннеджад Реза
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Судья сигнализирует, что Верман Хенк из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Леувин Рамон
4'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
3'
Трупе Джованни наказан за толчок Kik Pierie
2'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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