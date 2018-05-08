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Стадион:
Фулхэм
 
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Дерби
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Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Дерби

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 24 минуты, которая состоится 14.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Фулхэм - Дерби
Фулхэм
86.4% (76)
Ничья:
8% (7)
Дерби
5.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Фулхэм:
39.8% (35)
Фулхэм:
25% (22)
Фулхэм:
15.9% (14)
Ничья:
5.7% (5)
Дерби:
2.3% (2)
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