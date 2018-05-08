Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Мидлсбро

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Стадион: Вилла Парк
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Астон Вилла (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 12.05.2018 Мидлсбро 0:1 Астон Вилла Ч
- 06.05.2018 Миллуолл 1:0 Астон Вилла Ч
- 28.04.2018 Астон Вилла 1:1 Дерби Ч
- 21.04.2018 Ипсвич 0:4 Астон Вилла Ч
- 13.04.2018 Астон Вилла 1:0 Лидс Ч
- 10.04.2018 Астон Вилла 1:0 Кардифф Сити Ч
- 07.04.2018 Норвич 3:1 Астон Вилла Ч
- 03.04.2018 Астон Вилла 3:0 Рединг Ч
- 31.03.2018 Халл Сити 0:0 Астон Вилла Ч
- 17.03.2018 Болтон 1:0 Астон Вилла Ч
- 13.03.2018 Астон Вилла 1:3 КПР Ч
- 10.03.2018 Астон Вилла 4:1 Вулверхэмптон Ч
- 06.03.2018 Сандерленд 0:3 Астон Вилла Ч
- 24.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 2:4 Астон Вилла Ч
- 20.02.2018 Астон Вилла 1:1 Престон Норт Энд Ч
- 17.02.2018 Фулхэм 2:0 Астон Вилла Ч
- 11.02.2018 Астон Вилла 2:0 Бирмингем Ч
- 03.02.2018 Астон Вилла 3:2 Бёртон Ч
- 30.01.2018 Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла Ч
- 20.01.2018 Астон Вилла 3:1 Барнсли Ч
Мидлсбро (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.05.2018 Мидлсбро 0:1 Астон Вилла Ч
- 06.05.2018 Ипсвич 2:2 Мидлсбро Ч
- 28.04.2018 Мидлсбро 2:0 Миллуолл Ч
- 21.04.2018 Дерби 1:2 Мидлсбро Ч
- 14.04.2018 Мидлсбро 2:1 Бристоль Сити Ч
- 10.04.2018 Шеффилд Юнайтед 2:1 Мидлсбро Ч
- 07.04.2018 Мидлсбро 2:0 Ноттингем Форест Ч
- 02.04.2018 Бёртон 1:1 Мидлсбро Ч
- 30.03.2018 Мидлсбро 1:2 Вулверхэмптон Ч
- 17.03.2018 Брентфорд 1:1 Мидлсбро Ч
- 10.03.2018 Мидлсбро 3:1 Барнсли Ч
- 06.03.2018 Бирмингем 0:1 Мидлсбро Ч
- 02.03.2018 Мидлсбро 3:0 Лидс Ч
- 24.02.2018 Сандерленд 3:3 Мидлсбро Ч
- 20.02.2018 Мидлсбро 3:1 Халл Сити Ч
- 17.02.2018 Кардифф Сити 1:0 Мидлсбро Ч
- 10.02.2018 Мидлсбро 2:1 Рединг Ч
- 03.02.2018 Норвич 1:0 Мидлсбро Ч
- 30.01.2018 Мидлсбро 0:0 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 27.01.2018 Мидлсбро 0:1 Брайтон К
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Мидлсбро: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 12.05.2018 Мидлсбро 0:1 Астон Вилла .Чемпионшип
- 30.12.2017 Мидлсбро 0:1 Астон Вилла .Чемпионшип
- 19.09.2017 Астон Вилла 0:2 Мидлсбро Кубок лиги
- 12.09.2017 Астон Вилла 0:0 Мидлсбро .Чемпионшип
- 30.07.2016 Астон Вилла 1:3 Мидлсбро Товарищеские матчи. Клубы
- 16.05.2009 Мидлсбро 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
- 09.11.2008 Астон Вилла 1:2 Мидлсбро Премьер-лига
- 12.03.2008 Астон Вилла 1:1 Мидлсбро Премьер-лига
- 24.11.2007 Мидлсбро 0:3 Астон Вилла Премьер-лига
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Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - МидлсброДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 12 минут, которая состоится 15.05.2018.
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Мидлсбро
Астон Вилла
82.2% (74)
Ничья:
11.1% (10)
Мидлсбро
6.7% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Астон Вилла:
37.8% (34)
1:0 Астон Вилла:
24.4% (22)
2:0 Астон Вилла:
15.6% (14)
1:1 Ничья:
10% (9)
1:2 Мидлсбро:
3.3% (3)
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