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Стадион:
Астон Вилла
 
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Мидлсбро
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Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Мидлсбро

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 12 минут, которая состоится 15.05.2018.
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Мидлсбро
Астон Вилла
82.2% (74)
Ничья:
11.1% (10)
Мидлсбро
6.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Астон Вилла:
37.8% (34)
Астон Вилла:
24.4% (22)
Астон Вилла:
15.6% (14)
Ничья:
10% (9)
Мидлсбро:
3.3% (3)
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