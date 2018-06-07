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Витория
1:0
Конец матча
Шапекоэнсе
0'
1:0
62' Гол
Неилтон Мейра
65' Желтая карточка
Kanu V
84' Желтая карточка
Неилтон Мейра
86' Желтая карточка
Andre Lima
90' Желтая карточка
Рафаэл Тьере
90' Желтая карточка
Артур IV
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Артур IV получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Рафаэл Тьере получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Андрэ Лима получил желтую карточку от судьи
85'
Витория делает замену. Неилтон Мейра уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Неилтон Мейра получил желтую карточку от судьи

83'
Витория делает замену. Райнер уходит с поля, а Nickson выходит на его замену.
76'
Витория делает замену. Маркес Лукас уходит с поля, а Yago выходит на его замену.
75'
Шапекоэнсе делает замену. Аподи Диаллиссон уходит с поля, а Эдуардо выходит на его замену.
74'
Шапекоэнсе делает замену. Марсио Араужо уходит с поля, а Guilherme выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Кану получил желтую карточку от судьи
65'
Шапекоэнсе делает замену. Веллингтон Паулиста уходит с поля, а Сантос Сильва Винициус выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Неилтон Мейра бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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