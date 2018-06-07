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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
1:0
62' ГолНеилтон Мейра
65' Желтая карточкаKanu V
84' Желтая карточкаНеилтон Мейра
86' Желтая карточкаAndre Lima
90' Желтая карточкаРафаэл Тьере
90' Желтая карточкаАртур IV
|
62'
1:0
65'
76'
84'
86'
90'
90'
Состав команд
12
Роналдо
25
Kanu
V
40
Ramon
XII
90
Rhayner
22
Wallyson
99
Andre
Lima
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
11
Надсон
18
Артур
IV
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Роналдо Вратарь
- 13 Ilson Cedric de Lima Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 40 Ramon XII Полузащитник
- 8 Маркес Лукас Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Лукас Риос Защитник
- 35 Эберт Защитник
- 37 Bruno Anjos Защитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 23 Caique IV
- 34 Eronildo
- 21 Guilherme II
- 77 Yago I
- 32 Junior Todinho
- 31 Nickson
- 19 Lucas Fernandes III
- 17 Jhemerson
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 20 Аподи Диаллиссон Защитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 11 Надсон Полузащитник
- 18 Артур IV Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Отавио Луис Защитник
- 17 Винисиус Фрейтас Защитник
- 88 Антонио Луис Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 19 Vinicius XII
- 84 Ivan IV
- 2 Eduardo VI
- 7 Guilherme dos Santos IX
- 95 Gustavo Barreto
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 03.06.2018 Сантос 5:2 Витория СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Ботафого 1:1 Витория СA
- 25.05.2018 Витория 0:0 Сампайо Корреа КСВ
- 20.05.2018 Витория 2:1 Сеара СA
- 17.05.2018 Сампайо Корреа 3:0 Витория КСВ
- 13.05.2018 Васко да Гама 2:3 Витория СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Витория 1:2 Флуминенсе СA
- 01.05.2018 Америка Минейро 2:1 Витория СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 28.03.2018 Витория 3:1 ФК Глобо КСВ
- 24.03.2018 Витория 3:2 Баия де Фейра Б
- 22.03.2018 Ферровиарио 1:4 Витория КСВ
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Шапекоэнсе 2:0 Сеара СA
- 26.05.2018 Флуминенсе 3:1 Шапекоэнсе СA
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 08.05.2018 Шапекоэнсе 1:1 Парана СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе СA
- 22.04.2018 Шапекоэнсе 1:1 Васко да Гама СA
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 08.04.2018 Шапекоэнсе 0:2 Фигейренсе К
- 01.04.2018 Аваи 2:2 Шапекоэнсе К
- 29.03.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фигейренсе К
- 25.03.2018 Бруске 2:2 Шапекоэнсе К
- 22.03.2018 Шапекоэнсе 2:0 Херсилиу Луж К
- 18.03.2018 Атлетико Тубарао 0:2 Шапекоэнсе К
- 11.03.2018 Жоинвилль 0:1 Шапекоэнсе К
- 08.03.2018 Шапекоэнсе 1:0 Криcиума К
- 04.03.2018 Интер де Лагес 0:0 Шапекоэнсе К
Последние игры между собой
Витория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.11.2017 Шапекоэнсе 2:1 Витория Серия A
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе Серия A
- 01.10.2016 Шапекоэнсе 1:4 Витория Серия A
- 19.06.2016 Витория 1:2 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Спорт Ресифи
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|3.
|Палмейрас
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|4.
|Крузейро
|10
|5
|2
|3
|7 - 4
|17
|5.
|Сан-Паулу
|10
|4
|5
|1
|14 - 11
|17
|6.
|Гремио
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Интернасьональ
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|8.
|Коринтианс
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|9.
|Флуминенсе
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Америка Минейро
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|12.
|Ботафого
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Васко да Гама
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Витория
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Сантос
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|16.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|4
|4
|12 - 19
|10
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|18.
|Баия
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|19.
|Парана
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
Второй тайм
90'
Артур IV получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рафаэл Тьере получил желтую карточку от судьи
86'
Андрэ Лима получил желтую карточку от судьи
85'
Витория делает замену. Неилтон Мейра уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
84'
Неилтон Мейра получил желтую карточку от судьи
76'
Витория делает замену. Маркес Лукас уходит с поля, а Yago выходит на его замену.
75'
Шапекоэнсе делает замену. Аподи Диаллиссон уходит с поля, а Эдуардо выходит на его замену.
74'
Шапекоэнсе делает замену. Марсио Араужо уходит с поля, а Guilherme выходит на его замену.
65'
Кану получил желтую карточку от судьи
65'
Шапекоэнсе делает замену. Веллингтон Паулиста уходит с поля, а Сантос Сильва Винициус выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Неилтон Мейра бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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