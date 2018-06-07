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1:0
Конец матча
5' Желтая карточкаNikao
22' Желтая карточкаThiago Heleno
31' Желтая карточкаDavid II
1:0
46' ГолБастос Фернандр Феллипе
63' Желтая карточкаIvaldo
77' Желтая карточкаBergson
83' Желтая карточкаRonaldo Alves
|
5'
22'
31'
46'
1:0
63'
70'
77'
83'
Состав команд
1
Magrao
I
23
Raul
Prata
14
Эрнандо
55
David
II
90
Рожерио
Жозе
10
Marlone
27
Ivaldo
11
Nikao
92
Pablo
I
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Magrao I Вратарь
- 23 Raul Prata Защитник
- 3 Ronaldo Alves Защитник
- 14 Эрнандо Защитник
- 40 Goebel Evandro X Защитник
- 55 David II Полузащитник
- 5 Бастос Фернандр Феллипе Полузащитник
- 90 Рожерио Жозе Полузащитник
- 30 Gabriel Paulista VI Полузащитник
- 10 Marlone Полузащитник
- 15 Márquez Rafael V Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Mailson Вратарь
- 36 Фабрисио Агосто Защитник
- 9 Бастос Мишел Защитник
- 4 Durval Защитник
- 7 Andrigo Полузащитник
- 11 Hygor Нападающий
- 97 Everton Felipe
- 33 Leo Ortiz
- 13 Matheus Ferreira
- 25 Neto XI
- 95 Carlos XX
Атлетико Паранаэнсе 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 25 Wanderson VIII Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 27 Ivaldo Защитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 26 Карлето Тиаго Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 92 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felipe Alves Вратарь
- 96 Лео Перейра Защитник
- 12 Renan Lodi Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 4 Эдер Мартинс Нападающий
- 21 Bill
- 30 Bergson
- 17 Guilherme XIV
- 91 Honorato Ederson I
- 39 Bruno Moura
- 94 Macanhan
Предыдущие игры
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Палмейрас 2:3 Спорт Ресифи СA
- 20.05.2018 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс СA
- 13.05.2018 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 07.05.2018 Спорт Ресифи 2:0 Баия СA
- 29.04.2018 Парана 1:2 Спорт Ресифи СA
- 24.04.2018 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого СA
- 15.04.2018 Америка Минейро 3:0 Спорт Ресифи СA
- 03.04.2018 Сальгиеро 0:3 Спорт Ресифи П
- 22.03.2018 Сентрал Каруару 1:0 Спорт Ресифи П
- 15.03.2018 Спорт Ресифи 3:0 Санта-Круз П
- 08.03.2018 Спорт Ресифи 1:1 Санта-Круз П
- 04.03.2018 Сальгиеро 1:1 Спорт Ресифи П
- 25.02.2018 Спорт Ресифи 4:0 Витория Табокас П
- 22.02.2018 Бело Жардим 0:0 Спорт Ресифи П
- 18.02.2018 Спорт Ресифи 2:0 Америка Пернамбукано П
- 16.02.2018 Спорт Ресифи 3:3 Ферровиарио К
- 08.02.2018 Сантос Ап 1:2 Спорт Ресифи К
- 03.02.2018 Сентрал Каруару 1:1 Спорт Ресифи П
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 03.06.2018 Америка Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 01.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос СA
- 27.05.2018 Парана 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 21.05.2018 Флуминенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 17.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро К
- 13.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 06.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас СA
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.04.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе К
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Куритиба PCF
- 05.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу К
- 01.04.2018 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе PCF
- 29.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Лондрина ЕК P2S
- 26.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Маринга P2S
- 22.03.2018 Толедо 1:1 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 19.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Лондрина ЕК P2GS
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
- 22.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Спорт Ресифи Серия A
- 02.07.2017 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 20.11.2016 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A
- 31.07.2016 Спорт Ресифи 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 23.11.2015 Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 09.08.2015 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Спорт Ресифи Серия A
- 16.11.2014 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А
- 18.08.2014 Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 20.09.2009 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A
- 14.06.2009 Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 02.11.2008 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Спорт Ресифи Серия A
- 25.07.2008 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 11.11.2007 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Спорт Ресифи
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|3.
|Палмейрас
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|4.
|Крузейро
|10
|5
|2
|3
|7 - 4
|17
|5.
|Сан-Паулу
|10
|4
|5
|1
|14 - 11
|17
|6.
|Гремио
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Интернасьональ
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|8.
|Коринтианс
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|9.
|Флуминенсе
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Америка Минейро
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|12.
|Ботафого
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Васко да Гама
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Витория
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Сантос
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|16.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|4
|4
|12 - 19
|10
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|18.
|Баия
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|19.
|Парана
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Луис Роналду Алвес получил желтую карточку от судьи
79'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Гильерме де Агиар Камачо уходит с поля, а Bill выходит на его замену.
77'
Густаво Силвейра да Силва Бергсон получил желтую карточку от судьи
70'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Ivaldo уходит с поля, а Bruno Moura выходит на его замену.
66'
Спорт делает замену. Рожерио Жозе уходит с поля, а Бастос Мишел выходит на его замену.
63'
Ivaldo получил желтую карточку от судьи
60'
Спорт делает замену. Evandro уходит с поля, а Северино Рамос Дурвал выходит на его замену.
52'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Никао уходит с поля, а Густаво Силвейра да Силва Бергсон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Бастос Фернандр Феллипе бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Виллиан да Сильва Дэйвид получил желтую карточку от судьи
22'
Энрике Феррейра Тьяго Элено получил желтую карточку от судьи
5'
Никао получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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