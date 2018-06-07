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Спорт Ресифи
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
5' Желтая карточка
Nikao
22' Желтая карточка
Thiago Heleno
31' Желтая карточка
David II
1:0
46' Гол
Бастос Фернандр Феллипе
63' Желтая карточка
Ivaldo
77' Желтая карточка
Bergson
83' Желтая карточка
Ronaldo Alves
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Луис Роналду Алвес получил желтую карточку от судьи
79'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Гильерме де Агиар Камачо уходит с поля, а Bill выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Густаво Силвейра да Силва Бергсон получил желтую карточку от судьи
72'
Спорт делает замену. Gabriel уходит с поля, а Neto выходит на его замену.
70'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Ivaldo уходит с поля, а Bruno Moura выходит на его замену.

66'
Спорт делает замену. Рожерио Жозе уходит с поля, а Бастос Мишел выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Ivaldo получил желтую карточку от судьи
60'
Спорт делает замену. Evandro уходит с поля, а Северино Рамос Дурвал выходит на его замену.
52'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Никао уходит с поля, а Густаво Силвейра да Силва Бергсон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Бастос Фернандр Феллипе бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Виллиан да Сильва Дэйвид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Энрике Феррейра Тьяго Элено получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Никао получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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