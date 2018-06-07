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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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31' Желтая карточкаDudu X
56' Желтая карточкаМело Фелипе
61' Желтая карточкаМойсес Лима
64' Желтая карточкаPaulo Victor III
0:1
67' ГолВиллиан Сикейра
69' Желтая карточкаВиллиан Сикейра
72' Желтая карточкаЛуан
74' Желтая карточкаЭнрике Бруно
0:2
87' ГолВиллиан Сикейра
|
31'
56'
61'
64'
67'
0:1
69'
72'
74'
78'
87'
0:2
Состав команд
12
Кортез
Бруно
29
Артур
Рамос
7
Луан
90
Андре
Филипе
13
Luan
IV
26
Луис
Виктор
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
7
Dudu
X
10
Мойсес
Лима
28
Hyoran
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 29 Артур Рамос Полузащитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 13 Vinicius Lima Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 18 Майкосуэл Режиналду Полузащитник
- 25 Жаилсон Маркес Полузащитник
- 19 Hernane Нападающий
- 16 Thaciano
- 27 Thonny Anderson
- 10 Cicero II
- 48 Paulo Victor III
- 21 Madson II
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 13 Luan IV Защитник
- 31 Thiago Martins II Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 7 Dudu X Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 28 Hyoran Полузащитник
- 29 Виллиан Сикейра Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 34 Эмерсон Рамос Защитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 47 Фернандо Менегаццо Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 3 Эду Драсена
- 49 Papagaio
- 37 Artur Guimaraes
- 17 Jean III
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 03.06.2018 Баия 0:2 Гремио СA
- 31.05.2018 Гремио 0:0 Флуминенсе СA
- 28.05.2018 Сеара 0:1 Гремио СA
- 24.05.2018 Гремио 1:0 Дефенсор Спортинг КЛ
- 20.05.2018 Парана 0:0 Гремио СA
- 16.05.2018 Монагас 1:2 Гремио КЛ
- 12.05.2018 Гремио 0:0 Интернасьональ СA
- 10.05.2018 Гремио 3:1 Гойяс К
- 07.05.2018 Гремио 5:1 Сантос СA
- 02.05.2018 Гремио 5:0 Серро Портеньо КЛ
- 28.04.2018 Ботафого 2:1 Гремио СA
- 26.04.2018 Гойяс 0:2 Гремио К
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 18.04.2018 Серро Портеньо 0:0 Гремио КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Бразил де Пелотас 0:3 Гремио Г
- 05.04.2018 Гремио 4:0 Монагас КЛ
- 01.04.2018 Гремио 4:0 Бразил де Пелотас Г
- 29.03.2018 Гремио 1:1 Авенида Г
- 25.03.2018 Авенида 0:3 Гремио Г
Палмейрас (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.06.2018 Палмейрас 3:1 Сан-Паулу СA
- 31.05.2018 Крузейро 1:0 Палмейрас СA
- 27.05.2018 Палмейрас 2:3 Спорт Ресифи СA
- 24.05.2018 Палмейрас 1:1 Америка Минейро К
- 20.05.2018 Палмейрас 3:0 Баия СA
- 17.05.2018 Палмейрас 3:1 Хуниор КЛ
- 13.05.2018 Коринтианс 1:0 Палмейрас СA
- 10.05.2018 Америка Минейро 1:2 Палмейрас К
- 06.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас СA
- 04.05.2018 Альянса Лима 1:3 Палмейрас КЛ
- 29.04.2018 Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе СA
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 04.04.2018 Палмейрас 2:0 Альянса Лима КЛ
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос П
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас П
Последние игры между собой
Гремио: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Палмейрас: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
- 22.10.2017 Гремио 1:3 Палмейрас Серия A
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио Серия A
- 20.10.2016 Палмейрас 1:1 Гремио Кубок
- 29.09.2016 Гремио 2:1 Палмейрас Кубок
- 12.09.2016 Гремио 0:0 Палмейрас Серия A
- 03.06.2016 Палмейрас 4:3 Гремио Серия A
- 20.09.2015 Палмейрас 3:2 Гремио Серия A
- 21.06.2015 Гремио 1:0 Палмейрас Серия A
- 12.10.2014 Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 01.06.2014 Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 02.09.2012 Палмейрас 0:0 Гремио Серия A
- 22.06.2012 Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии
- 14.06.2012 Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии
- 28.05.2012 Гремио 1:0 Палмейрас Серия A
- 13.11.2011 Гремио 2:2 Палмейрас Серия A
- 07.08.2011 Палмейрас 0:0 Гремио Серия A
- 16.09.2010 Гремио 1:2 Палмейрас Серия A
- 23.05.2010 Палмейрас 4:2 Гремио Серия A
- 19.11.2009 Гремио 2:0 Палмейрас Серия A
- 07.08.2009 Палмейрас 1:1 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Спорт Ресифи
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|3.
|Палмейрас
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|4.
|Крузейро
|10
|5
|2
|3
|7 - 4
|17
|5.
|Сан-Паулу
|10
|4
|5
|1
|14 - 11
|17
|6.
|Гремио
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Интернасьональ
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|8.
|Коринтианс
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|9.
|Флуминенсе
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|10.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Америка Минейро
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|12.
|Ботафого
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Васко да Гама
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|14.
|Витория
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Сантос
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|16.
|Шапекоэнсе
|10
|2
|4
|4
|12 - 19
|10
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|9
|18.
|Баия
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|19.
|Парана
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
83'
Палмейрас делает замену. Энрике Бруно уходит с поля, а Лима Лукас II выходит на его замену.
80'
Гремио делает замену. Артур Рамос уходит с поля, а Thonny Anderson выходит на его замену.
78'
Палмейрас делает замену. Мойсес Лима уходит с поля, а Рафаэль Вандерлей Морейра Жан выходит на его замену.
74'
Палмейрас делает замену. Мело Фелипе уходит с поля, а Тьяго Сантос выходит на его замену.
74'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
72'
Луан получил желтую карточку от судьи
70'
Гремио делает замену. Vinicius Lima уходит с поля, а Pepe выходит на его замену.
69'
Виллиан Сикейра получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
64'
Пауло Виктор Милео Видотти получил желтую карточку от судьи
61'
Мойсес Лима получил желтую карточку от судьи
56'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Жаилсон Маркес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Родригес Эдуардо Перейра Дуду получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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