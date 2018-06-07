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  5. Серия A
Гремио
0:2
Конец матча
Палмейрас
0'
31' Желтая карточка
Dudu X
56' Желтая карточка
Мело Фелипе
61' Желтая карточка
Мойсес Лима
64' Желтая карточка
Paulo Victor III
0:1
67' Гол
Виллиан Сикейра
69' Желтая карточка
Виллиан Сикейра
72' Желтая карточка
Луан
74' Желтая карточка
Энрике Бруно
0:2
87' Гол
Виллиан Сикейра
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
83'
Палмейрас делает замену. Энрике Бруно уходит с поля, а Лима Лукас II выходит на его замену.
80'
Гремио делает замену. Артур Рамос уходит с поля, а Thonny Anderson выходит на его замену.
78'
Палмейрас делает замену. Мойсес Лима уходит с поля, а Рафаэль Вандерлей Морейра Жан выходит на его замену.
74'
Палмейрас делает замену. Мело Фелипе уходит с поля, а Тьяго Сантос выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Луан получил желтую карточку от судьи
70'
Гремио делает замену. Vinicius Lima уходит с поля, а Pepe выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Виллиан Сикейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Пауло Виктор Милео Видотти получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Мойсес Лима получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Мело Фелипе получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Жаилсон Маркес выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Родригес Эдуардо Перейра Дуду получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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