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Южная Корея
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Боливия

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 23 минуты, которая состоится 07.06.2018.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Боливия
Южная Корея
53.4% (62)
Ничья:
22.4% (26)
Боливия
24.1% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Южная Корея:
19.8% (23)
Ничья:
17.2% (20)
Южная Корея:
17.2% (20)
Боливия:
16.4% (19)
Южная Корея:
11.2% (13)
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