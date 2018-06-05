Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Боливия

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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - БоливияДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 23 минуты, которая состоится 07.06.2018.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Боливия
Южная Корея
53.4% (62)
Ничья:
22.4% (26)
Боливия
24.1% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Южная Корея:
19.8% (23)
1:1 Ничья:
17.2% (20)
1:0 Южная Корея:
17.2% (20)
1:2 Боливия:
16.4% (19)
2:0 Южная Корея:
11.2% (13)
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