Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Алжир

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Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - АлжирДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 53 минуты, которая состоится 07.06.2018.
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Прогнозы на матч Португалия - Алжир
Португалия
91.4% (106)
Ничья:
5.2% (6)
Алжир
3.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Португалия:
35.3% (41)
2:1 Португалия:
24.1% (28)
1:0 Португалия:
10.3% (12)
3:0 Португалия:
9.5% (11)
1:1 Ничья:
4.3% (5)
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