Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Коста-Рика

Стадион: Элланд Роуд
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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Коста-РикаДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 53 минуты, которая состоится 07.06.2018.
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Прогнозы на матч Англия - Коста-Рика
Англия
90.6% (106)
Ничья:
7.7% (9)
Коста-Рика
1.7% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Англия:
35.9% (42)
2:1 Англия:
19.7% (23)
1:0 Англия:
12% (14)
3:1 Англия:
8.5% (10)
3:0 Англия:
6% (7)
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