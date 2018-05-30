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Англия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Коста-Рика

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 53 минуты, которая состоится 07.06.2018.
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Прогнозы на матч Англия - Коста-Рика
Англия
90.6% (106)
Ничья:
7.7% (9)
Коста-Рика
1.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
35.9% (42)
Англия:
19.7% (23)
Англия:
12% (14)
Англия:
8.5% (10)
Англия:
6% (7)
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