Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Гана

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Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - ГанаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 53 минуты, которая состоится 07.06.2018.
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Прогнозы на матч Исландия - Гана
Исландия
53.9% (62)
Ничья:
31.3% (36)
Гана
14.8% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.8% (32)
1:0 Исландия:
23.5% (27)
2:1 Исландия:
18.3% (21)
1:2 Гана:
10.4% (12)
2:0 Исландия:
6.1% (7)
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