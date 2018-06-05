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Исландия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Гана

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 53 минуты, которая состоится 07.06.2018.
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Прогнозы на матч Исландия - Гана
Исландия
53.9% (62)
Ничья:
31.3% (36)
Гана
14.8% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.8% (32)
Исландия:
23.5% (27)
Исландия:
18.3% (21)
Гана:
10.4% (12)
Исландия:
6.1% (7)
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