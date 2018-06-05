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Уругвай
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Узбекистан

До начала игры осталось 2 дня 21 минуту, которая состоится 08.06.2018.
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Прогнозы на матч Уругвай - Узбекистан
Уругвай
96.2% (125)
Ничья:
0.8% (1)
Узбекистан
3.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Уругвай:
38.5% (50)
Уругвай:
23.1% (30)
Уругвай:
11.5% (15)
Уругвай:
5.4% (7)
Уругвай:
5.4% (7)
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