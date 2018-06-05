Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Узбекистан

Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - УзбекистанДо начала игры осталось 2 дня 21 минуту, которая состоится 08.06.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Уругвай - Узбекистан
Уругвай
96.2% (125)
Ничья:
0.8% (1)
Узбекистан
3.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Уругвай:
38.5% (50)
3:0 Уругвай:
23.1% (30)
1:0 Уругвай:
11.5% (15)
4:0 Уругвай:
5.4% (7)
2:1 Уругвай:
5.4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация