Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Япония

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Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - ЯпонияДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 21 минуту, которая состоится 08.06.2018.
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Прогнозы на матч Швейцария - Япония
Швейцария
82% (100)
Ничья:
10.7% (13)
Япония
7.4% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Швейцария:
38.5% (47)
1:0 Швейцария:
21.3% (26)
2:0 Швейцария:
13.1% (16)
1:1 Ничья:
9% (11)
1:2 Япония:
5.7% (7)
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