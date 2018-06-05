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Швейцария
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Япония

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 21 минуту, которая состоится 08.06.2018.
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Прогнозы на матч Швейцария - Япония
Швейцария
82% (100)
Ничья:
10.7% (13)
Япония
7.4% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Швейцария:
38.5% (47)
Швейцария:
21.3% (26)
Швейцария:
13.1% (16)
Ничья:
9% (11)
Япония:
5.7% (7)
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