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Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Иран

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 21 минуту, которая состоится 08.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Литва - Иран
Литва
13.9% (17)
Ничья:
23.8% (29)
Иран
62.3% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Иран:
26.2% (32)
Иран:
25.4% (31)
Ничья:
18.9% (23)
Литва:
7.4% (9)
Иран:
5.7% (7)
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