Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Саудовская Аравия

Стадион: БайАрена
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Саудовская АравияДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 51 минуту, которая состоится 08.06.2018.
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Прогнозы на матч Германия - Саудовская Аравия
Германия
96.8% (121)
Ничья:
2.4% (3)
Саудовская Аравия
0.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Германия:
32.8% (41)
2:0 Германия:
20.8% (26)
4:0 Германия:
11.2% (14)
3:1 Германия:
10.4% (13)
2:1 Германия:
5.6% (7)
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