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Стадион:
Германия
 
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Саудовская Аравия
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Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Саудовская Аравия

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 51 минуту, которая состоится 08.06.2018.
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Прогнозы на матч Германия - Саудовская Аравия
Германия
96.8% (121)
Ничья:
2.4% (3)
Саудовская Аравия
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Германия:
32.8% (41)
Германия:
20.8% (26)
Германия:
11.2% (14)
Германия:
10.4% (13)
Германия:
5.6% (7)
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