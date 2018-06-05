Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Сенегал

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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - СенегалДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 20 минут, которая состоится 08.06.2018.
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Прогнозы на матч Хорватия - Сенегал
Хорватия
84.8% (106)
Ничья:
9.6% (12)
Сенегал
5.6% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хорватия:
30.4% (38)
2:0 Хорватия:
24.8% (31)
1:0 Хорватия:
16.8% (21)
1:1 Ничья:
7.2% (9)
1:2 Сенегал:
4% (5)
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