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Хорватия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Сенегал

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 20 минут, которая состоится 08.06.2018.
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Прогнозы на матч Хорватия - Сенегал
Хорватия
84.8% (106)
Ничья:
9.6% (12)
Сенегал
5.6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Хорватия:
30.4% (38)
Хорватия:
24.8% (31)
Хорватия:
16.8% (21)
Ничья:
7.2% (9)
Сенегал:
4% (5)
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