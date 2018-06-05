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Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Чили

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 6 минут, которая состоится 08.06.2018.
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:
Прогнозы на матч Польша - Чили
Польша
39.4% (50)
Ничья:
37.8% (48)
Чили
22.8% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.1% (37)
Польша:
24.4% (31)
Чили:
14.2% (18)
Польша:
8.7% (11)
Ничья:
3.9% (5)
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