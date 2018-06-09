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Стадион:
Филадельфия Юнион
0:2
Конец матча
Торонто
0'
16' Желтая карточка
Warren Creavalle
0:1
19' Гол
Осорио Джонатан
37' Желтая карточка
Jay Chapman
48' Желтая карточка
Raymon Gaddis
0:2
79' Гол
Осорио Джонатан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Торонто делает замену. Хаслер Николас уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
61'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
60'
Торонто делает замену. Jay Chapman уходит с поля, а Ryan Telfer выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Raymon Gaddis получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Jay Chapman получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Warren Creavalle получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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