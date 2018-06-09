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Стадион: Talen Energy Stadium
0:2
Конец матча
16' Желтая карточкаWarren Creavalle
0:1
19' ГолОсорио Джонатан
37' Желтая карточкаJay Chapman
48' Желтая карточкаRaymon Gaddis
0:2
79' ГолОсорио Джонатан
|
16'
19'
0:1
37'
48'
79'
0:2
Состав команд
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
20
Marcus
Epps
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 20 Marcus Epps Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 3 Jack Elliott
- 1 John McCarthy II
- 21 Anthony Fontana
- Главный тренер: Jim Curtin
Торонто 4-3-3
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 26 Хаслер Николас Защитник
- 96 Ауро Альваро Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 7 Васкес Виктор II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 88 Mariano Mino
- 54 Ryan Telfer
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.06.2018 Филадельфия Юнион 5:0 Ричмонд Кикерс ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
Торонто (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 03.06.2018 Коламбус Крю 3:3 Торонто М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 12.03.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС
- 27.10.2016 Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.09.2016 Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 21.08.2016 Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС
- 04.10.2015 Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 18.07.2015 Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 02.05.2015 Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС
- 06.09.2014 Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 04.09.2014 Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС
- 26.02.2014 Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи. Сборные
- 06.10.2013 Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС
- 02.06.2013 Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 14.04.2013 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС
- 15.09.2012 Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 09.07.2012 Филадельфия Юнион 3:0 Торонто МЛС
- 27.05.2012 Торонто 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 16.10.2011 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС
- 28.05.2011 Торонто 2:6 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|14
|9
|2
|3
|30 - 18
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|3.
|Коламбус Крю
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|1
|4
|27 - 14
|22
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|6.
|Орландо Сити
|13
|6
|1
|6
|22 - 23
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|8.
|Чикаго Файр
|14
|5
|2
|7
|20 - 25
|17
|9.
|Торонто
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|10.
|Монреаль Импакт
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|2.
|Даллас
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|7
|1
|6
|19 - 26
|22
|4.
|Портленд Тимберс
|12
|6
|3
|3
|20 - 18
|21
|5.
|Лос-Анджелес
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|5
|5
|5
|21 - 28
|20
|7.
|Хьюстон Динамо
|13
|5
|3
|5
|27 - 21
|18
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|2
|3
|8
|19 - 25
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|12
|2
|2
|8
|14 - 22
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Торонто делает замену. Хаслер Николас уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
61'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
60'
Торонто делает замену. Jay Chapman уходит с поля, а Ryan Telfer выходит на его замену.
48'
Raymon Gaddis получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Jay Chapman получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
16'
Warren Creavalle получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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