- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 2205
1:0
3' ГолХеуген Сигурд
28' Желтая карточкаВелер Кьетил
30' Желтая карточкаХёйланд Томми
30' Желтая карточкаДингеланд Матиас
45' Желтая карточкаХеуген Сигурд
66' Желтая карточкаМандич Станиша
69' Желтая карточкаКронберг Клаес
|
3'
1:0
28'
30'
30'
45'
66'
69'
Состав команд
14
Риндарёй
Уле
Согндаль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Нападающий
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 22 Lars Christian Kjemhus Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Kjetil Haug Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 5 Victor Grodaas Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 6 Leo Oestigard Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 21 Jordan Hallam Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 11 Трипич Златко Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 9 Торстейнбё Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 5 Накким Маркус Защитник
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 8 Aniekpeno Udoh Нападающий
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
Викинг (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Мадла 0:2 Викинг К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль Товарищеские матчи. Клубы
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Типпелиген
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Типпелиген
- 07.08.2016 Согндаль 1:2 Викинг Типпелиген
- 16.05.2016 Викинг 0:0 Согндаль Типпелиген
- 16.08.2014 Викинг 4:2 Согндаль Типпелиген
- 12.07.2014 Согндаль 0:0 Викинг Типпелиген
- 27.06.2014 Викинг 4:1 Согндаль Кубок НМ
- 24.08.2013 Согндаль 1:0 Викинг Типпелиген
- 28.04.2013 Викинг 4:1 Согндаль Типпелиген
- 21.10.2012 Викинг 2:1 Согндаль Типпелиген
- 13.05.2012 Согндаль 1:2 Викинг Типпелиген
- 18.09.2011 Викинг 2:0 Согндаль Типпелиген
- 09.05.2011 Согндаль 0:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|2.
|Согндаль
|12
|6
|4
|2
|19 - 12
|22
|3.
|Викинг
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|4.
|Мьёндален
|11
|5
|4
|2
|9 - 5
|19
|5.
|Улленсакер/Киса
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|6.
|Саннес Ульф
|11
|5
|3
|3
|16 - 15
|18
|7.
|Хам-Кам
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|8.
|Ерв
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|9.
|Осане
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Нутодден
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|11.
|Нест-Сотра
|11
|4
|1
|6
|15 - 18
|13
|12.
|Конгсвингер
|11
|4
|1
|6
|15 - 19
|13
|13.
|Тромсдален
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|Левангер
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|15.
|Стрёммен
|11
|3
|1
|7
|17 - 20
|10
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Викинг делает замену. Торстейнбё Фредерик уходит с поля, а Aniekpeno Udoh выходит на его замену.
80'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
70'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
70'
Викинг делает замену. Jordan Hallam уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
69'
Кронберг Клаес получил желтую карточку от судьи
66'
Мандич Станиша получил желтую карточку от судьи
64'
Согндаль делает замену. Стейринг Пер-Магнус уходит с поля, а Victor Grodaas выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хеуген Сигурд получил желтую карточку от судьи
36'
Согндаль делает замену. Велер Кьетил уходит с поля, а Ulrik Fredriksen выходит на его замену.
30'
Дингеланд Матиас получил желтую карточку от судьи
30'
Хёйланд Томми получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация