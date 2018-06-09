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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 2205
Согндаль
1:0
Конец матча
Викинг
0'
1:0
3' Гол
Хеуген Сигурд
28' Желтая карточка
Велер Кьетил
30' Желтая карточка
Хёйланд Томми
30' Желтая карточка
Дингеланд Матиас
45' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
66' Желтая карточка
Мандич Станиша
69' Желтая карточка
Кронберг Клаес
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Викинг делает замену. Торстейнбё Фредерик уходит с поля, а Aniekpeno Udoh выходит на его замену.
80'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
70'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
70'
Викинг делает замену. Jordan Hallam уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Кронберг Клаес получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
66'
Мандич Станиша получил желтую карточку от судьи
64'
Согндаль делает замену. Стейринг Пер-Магнус уходит с поля, а Victor Grodaas выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Хеуген Сигурд получил желтую карточку от судьи
36'
Согндаль делает замену. Велер Кьетил уходит с поля, а Ulrik Fredriksen выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Дингеланд Матиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Хёйланд Томми получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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