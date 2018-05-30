Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Испания

Стадион: Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - ИспанияДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 44 минуты, которая состоится 09.06.2018.
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Прогнозы на матч Тунис - Испания
Тунис
4% (5)
Ничья:
4% (5)
Испания
91.9% (114)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Испания:
28.2% (35)
1:2 Испания:
16.9% (21)
0:3 Испания:
14.5% (18)
1:3 Испания:
13.7% (17)
0:1 Испания:
8.1% (10)
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