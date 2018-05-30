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Тунис
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Испания

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 44 минуты, которая состоится 09.06.2018.
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Прогнозы на матч Тунис - Испания
Тунис
4% (5)
Ничья:
4% (5)
Испания
91.9% (114)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
28.2% (35)
Испания:
16.9% (21)
Испания:
14.5% (18)
Испания:
13.7% (17)
Испания:
8.1% (10)
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