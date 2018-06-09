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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион: Зрители: 16376
Дания
2:0
Конец матча
Мексика
0'
70' Желтая карточка
Лаюн Мигель
1:0
71' Гол
Поульсен Юссуф
2:0
74' Гол
Эриксен Кристиан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Дания заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Фабиан Марко пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
93'
Альварес Эдсон из команды Мексика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
93'
Крон-Дели Микаэль наказан за толчок Лосано Ирвин
Фол, нарушение
92'
Сальседо Карлос из команды Мексика играет слишком грубо. Дольберг Каспер оказался на газоне.

Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Дания поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
91'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Корона Хесус из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Дания
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Тактическая замена. Эриксен Кристиан уходит с поля и его заменяет Крон-Дели Микаэль
90'
Фабиан Марко не смог попасть в створ ударом издали
89'
Мексика контролирует мяч.
89'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
88'
Эриксен Кристиан из команды Дания играет слишком грубо. Лаюн Мигель оказался на газоне.
88'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Игроки ФК "Дания" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Дания контролирует мяч.
86'
Удар от ворот произведет Дания
86'
Отличный пас сделал Корона Хесус из команды Мексика. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
85'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Удар от ворот произведет Дания
85'
Сантиметры! Удар с лета нанес Эрнандес Хавьер, но попал в штангу!
84'
Корона Хесус из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
84'
Игроки ФК "Мексика" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Маркес Рафаэль из команды Мексика пасует в штрафную, но Шмейхель Каспер выходит и ловит мяч.
83'
Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Фишер Виктор наказан за толчок Корона Хесус
82'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Поульсен Юссуф получил травму и заменен. Фишер Виктор выходит на поле.
81'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
80'
Поульсен Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе
79'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
79'
Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Мексика
78'
Поульсен Юссуф из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
78'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
78'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Эрнандес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
77'
Эриксен Кристиан мяч отрикошетил от ворот
76'
Брайтвайт Мартин из команды Дания делает пас партнеру.
76'
Удар от ворот произведет Дания
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 16376 болельщиков
76'
Фабиан Марко не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Далсгор Хенрик сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Эриксен Кристиан изменил счет на табло!
74'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе
73'
Плохо сыграл Альварес Эдсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
73'
Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе
72'
Дольберг Каспер из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Удар от ворот произведет Дания
71'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
71'
Эриксен Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф из команды Дания переиграл вратаря дальним ударом!
71'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает пас партнеру.
Желтая карточка
70'
Лаюн Мигель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Лаюн Мигель из команды Мексика опасно и грубо сыграл. Кристенсен Андреас пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
69'
Удар от ворот произведет Дания
69'
Шанс! Маркес Рафаэль из команды Мексика пробил головой, но мимо
Угловой
69'
Лаюн Мигель из команды Мексика подал угловой справа.
69'
Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Фабиан Марко из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
68'
Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Корона Хесус из команды Мексика играет слишком грубо. Стрюгер-Ларсен Йенс оказался на газоне.
67'
Опасность предотвращена - Лерагер Лукас из команды Дания вступил в отбор удачно
67'
Мексика имеет хороший шанс забить.
66'
Брайтвайт Мартин из команды Дания направляет мяч в штрафную площадку, но Очоа Гильермо выбегает и ловит мяч
66'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
66'
Удар от ворот произведет Дания
65'
Лаюн Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания поставил подножку. Пострадал Корона Хесус
64'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лаюн Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер
63'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
62'
Тактическая замена. Делани Томас уходит с поля и его заменяет Шоне Лассе
Фол, нарушение
62'
Дольберг Каспер из команды Дания играет слишком грубо. Айяла Уго оказался на газоне.
61'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Тактическая замена. Дос Сантос Хонатан уходит с поля и его заменяет Лаюн Мигель
60'
Тактическая замена. Перальта Орибе уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
60'
Квист Вильям наказан за толчок Лосано Ирвин
60'
Удар от ворот произведет Мексика
60'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Опасность! Поульсен Юссуф из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
58'
Корона Хесус возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Удар от ворот произведет Мексика
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Корона Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Тактическая замена. Дос Сантос Джовани уходит с поля и его заменяет Лосано Ирвин
Фол, нарушение
57'
Перальта Орибе из команды Мексика играет слишком грубо. Квист Вильям оказался на газоне.
Угловой
57'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика подал угловой слева.
56'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Корона Хесус из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
Мексика контролирует мяч.
54'
Дания контролирует мяч.
53'
Мексика контролирует мяч.
53'
Мексика контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Далсгор Хенрик из команды Дания играет слишком грубо. Дос Сантос Джовани оказался на газоне.
52'
Перальта Орибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
52'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сальседо Карлос из команды Мексика.
51'
Эриксен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
51'
Эриксен Кристиан из команды Дания разыграл угловой с левого угла.
51'
Брайтвайт Мартин из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
51'
Гальярдо Хесус из команды Мексика играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
50'
Удар от ворот произведет Мексика
50'
ШАНС! Дольберг Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Брайтвайт Мартин из команды Дания сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Удар от ворот произведет Мексика
48'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Стрюгер-Ларсен Йенс наказан за толчок Корона Хесус
46'
Тактическая замена. Морено Эктор уходит с поля и его заменяет Альварес Эдсон
46'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Дольберг Каспер
46'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Фабиан Марко
46'
Тактическая замена. Эррера Эктор уходит с поля и его заменяет Маркес Рафаэль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
46'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Мексика контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Стрюгер-Ларсен Йенс пробует нанести удар издали, но Очоа Гильермо держит все под контролем
45'
Систо Пионе из команды Дания сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Поульсен Юссуф мяча так и не получил
44'
Перальта Орибе пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер ловит мяч
44'
Мексика контролирует мяч.
44'
Мексика вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Айяла Уго из команды Мексика поставил подножку. Пострадал Делани Томас
42'
Удар от ворот произведет Мексика
42'
Эриксен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
42'
Эриксен Кристиан из команды Дания разыграл угловой с правого угла.
41'
Эриксен Кристиан из команды Дания пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
41'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Эррера Эктор из команды Мексика поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
Фол, нарушение
40'
Гуардадо Андрес наказан за толчок Систо Пионе
40'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика подал угловой справа.
40'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Делани Томас атаковал сзади соперника. Это Перальта Орибе заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Дания поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
38'
Кьяер Симон нанес удар головой, но Очоа Гильермо спокойно отбил мяч.
38'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
36'
Удар от ворот произведет Дания
36'
Гуардадо Андрес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Травма, повреждение
35'
Гуардадо Андрес возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Дания поставил подножку. Пострадал Корона Хесус
Травма, повреждение
34'
Корона Хесус возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуардадо Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Гуардадо Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Корона Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Поульсен Юссуф атаковал сзади соперника. Это Гуардадо Андрес заработал своей команде штрафной
33'
Хорошую попытку сделал Эррера Эктор. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Гуардадо Андрес из команды Мексика подал угловой слева.
32'
Кьяер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Гальярдо Хесус из команды Мексика делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Мексика контролирует мяч.
31'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Корона Хесус из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
31'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
29'
Делани Томас из команды Дания в офсайде
29'
Очоа Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Дос Сантос Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
28'
Квист Вильям из команды Дания играет слишком грубо. Перальта Орибе оказался на газоне.
27'
Очоа Гильермо не дал случится голу! Делани Томас должен был забивать, но Очоа Гильермо сделал отличный сейв
27'
ШАНС! Делани Томас вышел один-на-один с голкипером...
27'
Игроки ФК "Дания" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Мексика контролирует мяч.
26'
Мексика контролирует мяч.
25'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Мексика контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика играет слишком грубо. Кьяер Симон оказался на газоне.
23'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Дания поставил подножку. Пострадал Корона Хесус
21'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Поульсен Юссуф атаковал сзади соперника. Это Эррера Эктор заработал своей команде штрафной
20'
Айяла Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
19'
Сальседо Карлос наказан за толчок Систо Пионе
18'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Корона Хесус из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Гуардадо Андрес из команды Мексика подал угловой слева.
18'
Гуардадо Андрес мяч отрикошетил от ворот
17'
Дания контролирует мяч.
17'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
16'
Перальта Орибе из команды Мексика в офсайде
Травма, повреждение
16'
Корона Хесус возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Корона Хесус получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Корона Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Корона Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Удар от ворот произведет Мексика
13'
Эриксен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
13'
Очоа Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Делани Томас из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
13'
Игроки ФК "Дания" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Удар от ворот произведет Мексика
12'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
12'
Морено Эктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Кьяер Симон выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
11'
Перальта Орибе из команды Мексика в офсайде
11'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
11'
Мексика вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Сальседо Карлос из команды Мексика поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
10'
Сальседо Карлос из команды Мексика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Корона Хесус нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Очоа Гильермо из команды Мексика хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Мексика
Угловой
8'
Эриксен Кристиан из команды Дания разыграл угловой с правого угла.
8'
Сальседо Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Дания имеет хороший шанс забить.
7'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
7'
Удар от ворот произведет Дания
7'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика подал угловой справа.
6'
Квист Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
6'
Гуардадо Андрес из команды Мексика подал угловой слева.
6'
Кьяер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Гальярдо Хесус из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
5'
Мексика контролирует мяч.
Офсайд
4'
Йоргенсен Николай из команды Дания в офсайде
4'
Дания контролирует мяч.
3'
Дания контролирует мяч.
2'
Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Мексика
2'
Шанс! Йоргенсен Николай из команды Дания пробил головой, но мимо
2'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Дос Сантос Хонатан из команды Мексика поставил подножку. Пострадал Делани Томас
1'
Дания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дания 2:0 Мексика
Дания
32.2% (65)
Ничья:
41.6% (84)
Мексика
26.2% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.1% (71)
Дания:
15.8% (32)
Дания:
14.9% (30)
Мексика:
14.9% (30)
Мексика:
3.5% (7)
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