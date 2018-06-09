Стадион: Брондбю Зрители: 16376
70' Желтая карточкаЛаюн Мигель
1:0
71' ГолПоульсен Юссуф
2:0
74' ГолЭриксен Кристиан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Дания заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Фабиан Марко пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
93'
Альварес Эдсон из команды Мексика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Крон-Дели Микаэль наказан за толчок Лосано Ирвин
92'
Сальседо Карлос из команды Мексика играет слишком грубо. Дольберг Каспер оказался на газоне.
92'
Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Дания поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
91'
91'
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Тактическая замена. Эриксен Кристиан уходит с поля и его заменяет Крон-Дели Микаэль
90'
Фабиан Марко не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Эриксен Кристиан из команды Дания играет слишком грубо. Лаюн Мигель оказался на газоне.
88'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
87'
86'
86'
Отличный пас сделал Корона Хесус из команды Мексика. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
85'
Сантиметры! Удар с лета нанес Эрнандес Хавьер, но попал в штангу!
84'
84'
Игроки ФК "Мексика" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
83'
Маркес Рафаэль из команды Мексика пасует в штрафную, но Шмейхель Каспер выходит и ловит мяч.
83'
82'
Фишер Виктор наказан за толчок Корона Хесус
82'
82'
Поульсен Юссуф получил травму и заменен. Фишер Виктор выходит на поле.
81'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Поульсен Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
79'
79'
Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Поульсен Юссуф из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
78'
78'
78'
77'
Эрнандес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
77'
Эриксен Кристиан мяч отрикошетил от ворот
76'
Брайтвайт Мартин из команды Дания делает пас партнеру.
76'
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 16376 болельщиков
76'
Фабиан Марко не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Далсгор Хенрик сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Эриксен Кристиан изменил счет на табло!
74'
73'
73'
Плохо сыграл Альварес Эдсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
73'
72'
Дольберг Каспер из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
71'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
71'
Эриксен Кристиан сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф из команды Дания переиграл вратаря дальним ударом!
71'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает пас партнеру.
70'
Лаюн Мигель получил желтую карточку от судьи
70'
Лаюн Мигель из команды Мексика опасно и грубо сыграл. Кристенсен Андреас пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
69'
69'
Шанс! Маркес Рафаэль из команды Мексика пробил головой, но мимо
69'
Лаюн Мигель из команды Мексика подал угловой справа.
69'
Далсгор Хенрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Фабиан Марко из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
68'
68'
68'
67'
Корона Хесус из команды Мексика играет слишком грубо. Стрюгер-Ларсен Йенс оказался на газоне.
67'
Опасность предотвращена - Лерагер Лукас из команды Дания вступил в отбор удачно
67'
Мексика имеет хороший шанс забить.
66'
Брайтвайт Мартин из команды Дания направляет мяч в штрафную площадку, но Очоа Гильермо выбегает и ловит мяч
66'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
66'
65'
Лаюн Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания поставил подножку. Пострадал Корона Хесус
64'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лаюн Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер
63'
62'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
62'
Тактическая замена. Делани Томас уходит с поля и его заменяет Шоне Лассе
62'
Дольберг Каспер из команды Дания играет слишком грубо. Айяла Уго оказался на газоне.
61'
60'
Тактическая замена. Дос Сантос Хонатан уходит с поля и его заменяет Лаюн Мигель
60'
Тактическая замена. Перальта Орибе уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
60'
Квист Вильям наказан за толчок Лосано Ирвин
60'
60'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Опасность! Поульсен Юссуф из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
58'
58'
58'
57'
57'
Тактическая замена. Дос Сантос Джовани уходит с поля и его заменяет Лосано Ирвин
57'
Перальта Орибе из команды Мексика играет слишком грубо. Квист Вильям оказался на газоне.
57'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика подал угловой слева.
56'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
54'
53'
53'
52'
Далсгор Хенрик из команды Дания играет слишком грубо. Дос Сантос Джовани оказался на газоне.
52'
Перальта Орибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
52'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сальседо Карлос из команды Мексика.
51'
Эриксен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Эриксен Кристиан из команды Дания разыграл угловой с левого угла.
51'
Брайтвайт Мартин из команды Дания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
51'
Гальярдо Хесус из команды Мексика играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
50'
50'
ШАНС! Дольберг Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Брайтвайт Мартин из команды Дания сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
49'
48'
48'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
47'
Стрюгер-Ларсен Йенс наказан за толчок Корона Хесус
46'
Тактическая замена. Морено Эктор уходит с поля и его заменяет Альварес Эдсон
46'
Тактическая замена. Йоргенсен Николай уходит с поля и его заменяет Дольберг Каспер
46'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Фабиан Марко
46'
Тактическая замена. Эррера Эктор уходит с поля и его заменяет Маркес Рафаэль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Стрюгер-Ларсен Йенс пробует нанести удар издали, но Очоа Гильермо держит все под контролем
45'
Систо Пионе из команды Дания сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Поульсен Юссуф мяча так и не получил
44'
Перальта Орибе пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер ловит мяч
44'
44'
43'
Судья сигнализирует, что Айяла Уго из команды Мексика поставил подножку. Пострадал Делани Томас
42'
42'
Эриксен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
42'
Эриксен Кристиан из команды Дания разыграл угловой с правого угла.
41'
Эриксен Кристиан из команды Дания пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
41'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
41'
Судья сигнализирует, что Эррера Эктор из команды Мексика поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
40'
Гуардадо Андрес наказан за толчок Систо Пионе
40'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика подал угловой справа.
40'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья свистит. Делани Томас атаковал сзади соперника. Это Перальта Орибе заработал своей команде штрафной
39'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Дания поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
38'
Кьяер Симон нанес удар головой, но Очоа Гильермо спокойно отбил мяч.
38'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
37'
36'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
36'
36'
Гуардадо Андрес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
Гуардадо Андрес возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Дания поставил подножку. Пострадал Корона Хесус
34'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуардадо Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Гуардадо Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
Судья свистит. Поульсен Юссуф атаковал сзади соперника. Это Гуардадо Андрес заработал своей команде штрафной
33'
Хорошую попытку сделал Эррера Эктор. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Кьяер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Гальярдо Хесус из команды Мексика делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
31'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Делани Томас из команды Дания в офсайде
29'
Очоа Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Дос Сантос Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Квист Вильям из команды Дания играет слишком грубо. Перальта Орибе оказался на газоне.
27'
Очоа Гильермо не дал случится голу! Делани Томас должен был забивать, но Очоа Гильермо сделал отличный сейв
27'
ШАНС! Делани Томас вышел один-на-один с голкипером...
27'
27'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
24'
23'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика играет слишком грубо. Кьяер Симон оказался на газоне.
23'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Дания поставил подножку. Пострадал Корона Хесус
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Судья свистит. Поульсен Юссуф атаковал сзади соперника. Это Эррера Эктор заработал своей команде штрафной
20'
Айяла Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Сальседо Карлос наказан за толчок Систо Пионе
18'
18'
18'
18'
Гуардадо Андрес мяч отрикошетил от ворот
17'
17'
16'
Перальта Орибе из команды Мексика в офсайде
16'
16'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
15'
Корона Хесус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
Корона Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Дания вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
13'
Эриксен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
13'
Очоа Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Делани Томас из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
13'
13'
12'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
12'
Морено Эктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Кьяер Симон выбил мяч подальше от ворот.
11'
Перальта Орибе из команды Мексика в офсайде
11'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
11'
10'
Судья сигнализирует, что Сальседо Карлос из команды Мексика поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
10'
Сальседо Карлос из команды Мексика делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Корона Хесус нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
9'
Очоа Гильермо из команды Мексика хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
9'
8'
Эриксен Кристиан из команды Дания разыграл угловой с правого угла.
8'
Сальседо Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Дания имеет хороший шанс забить.
7'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
7'
7'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дос Сантос Джовани из команды Мексика подал угловой справа.
6'
Квист Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Кьяер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Гальярдо Хесус из команды Мексика отправил кросс в штрафную...
5'
4'
Йоргенсен Николай из команды Дания в офсайде
4'
3'
2'
2'
2'
Шанс! Йоргенсен Николай из команды Дания пробил головой, но мимо
2'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Дос Сантос Хонатан из команды Мексика поставил подножку. Пострадал Делани Томас
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дания 2:0 Мексика
Дания
32.2% (65)
Ничья:
41.6% (84)
Мексика
26.2% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.1% (71)
2:1 Дания:
15.8% (32)
1:0 Дания:
14.9% (30)
1:2 Мексика:
14.9% (30)
0:1 Мексика:
3.5% (7)
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