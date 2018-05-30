Текстовая онлайн трансляция матча Франция - США

Стадион: Гроупама Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - СШАДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 58 минут, которая состоится 09.06.2018.
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Прогнозы на матч Франция - США
Франция
93.5% (116)
Ничья:
3.2% (4)
США
3.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Франция:
34.7% (43)
2:1 Франция:
21.8% (27)
3:1 Франция:
9.7% (12)
3:0 Франция:
8.1% (10)
1:0 Франция:
7.3% (9)
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