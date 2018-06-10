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Стадион:
Даллас
2:0
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Манкосу Маттео
2:0
18' Пенальти
Диас Мауро
22' Желтая карточка
Chris Duvall
25' Желтая карточка
Груэсо Карлос
77' Желтая карточка
Rudy Camacho
90' Желтая карточка
Гонзалез Джесси
90' Желтая карточка
Ловиц Дэниел
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ловиц Дэниел получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Гонзалез Джесси получил желтую карточку от судьи
82'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Одуро Доминик выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Rudy Camacho получил желтую карточку от судьи
64'
Даллас Burn делает замену. Лама Ролан уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Груэсо Карлос уходит с поля, а Victor Ulloa выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Chris Duvall получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Диас Мауро из команды Даллас Burn забивает с точки!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Манкосу Маттео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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