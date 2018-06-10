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Стадион: Тойота
2:0
Конец матча
1:0
7' Гол в свои воротаМанкосу Маттео
2:0
18' ПенальтиДиас Мауро
22' Желтая карточкаChris Duvall
25' Желтая карточкаГруэсо Карлос
77' Желтая карточкаRudy Camacho
90' Желтая карточкаГонзалез Джесси
90' Желтая карточкаЛовиц Дэниел
|
7'
1:0
18'
2:0
22'
25'
77'
90'
90'
Состав команд
24
Хеджес
Мэтт
20
Лама
Ролан
10
Диас
Мауро
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
15
Фанни
Род
13
Ken
Krolicki
Даллас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 10 Диас Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 19 Paxton Pomykal Полузащитник
- 11 Harold Mosquera
- 15 Jacori Hayes
- 14 Jimmy Maurer
- Главный тренер: Oscar Pareja
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 33 Донадель Марко Защитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Полузащитник
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 19 Саласар Майкл Нападающий
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 07.06.2018 Сан-Антонио 0:1 Даллас ОК
- 03.06.2018 Даллас 2:1 Лос-Анджелес М
- 31.05.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Даллас М
- 26.05.2018 Торонто 0:1 Даллас М
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +5 =0 -15)
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.05.2018 Миннесота Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|2
|4
|28 - 15
|23
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|5
|4
|25 - 21
|23
|6.
|Орландо Сити
|14
|6
|1
|7
|24 - 28
|19
|7.
|Чикаго Файр
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|10.
|Монреаль Импакт
|15
|4
|0
|11
|15 - 31
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|2
|3
|9
|22 - 29
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|14 - 24
|8
Второй тайм
90'
Ловиц Дэниел получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гонзалез Джесси получил желтую карточку от судьи
82'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Одуро Доминик выходит на его замену.
77'
Rudy Camacho получил желтую карточку от судьи
64'
Даллас Burn делает замену. Лама Ролан уходит с поля, а Harold Mosquera выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Груэсо Карлос уходит с поля, а Victor Ulloa выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи
22'
Chris Duvall получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Диас Мауро из команды Даллас Burn забивает с точки!
7'
Г О О О О Л - Манкосу Маттео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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