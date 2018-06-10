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Коринтианс
0:0
Конец матча
Витория
0'
57' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
61' Желтая карточка
Kanu V
64' Желтая карточка
Wallyson
69' Желтая карточка
Sidcley Ferreira
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Коринтианс делает замену. Рожер уходит с поля, а Matheus выходит на его замену.
82'
Коринтианс делает замену. Gabriel уходит с поля, а Эмерсон выходит на его замену.
81'
Витория делает замену. Маркес Лукас уходит с поля, а Bruno Anjos выходит на его замену.
70'
Витория делает замену. Андрэ Лима уходит с поля, а Yago выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Sidcley получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
64'
РИкардо Масиел Монтейро Валлисон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Кану получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Gabriel получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Витория делает замену. Ramon уходит с поля, а Rodrigo Andrade выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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