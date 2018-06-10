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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Конец матча
57' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
61' Желтая карточкаKanu V
64' Желтая карточкаWallyson
69' Желтая карточкаSidcley Ferreira
|
61'
64'
69'
70'
89'
Состав команд
22
Mateus
Vital
9
Roger
V
25
Kanu
V
40
Ramon
XII
90
Rhayner
22
Wallyson
99
Andre
Lima
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II Вратарь
- 2 Guilherme Mantuan Защитник
- 34 Pedro Henrique II Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 16 Sidcley Ferreira Защитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 8 Maycon Barberan Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 26 Rodriguinho I Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 9 Roger V Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Матеус Лейте Защитник
- 13 Marllon Защитник
- 47 Emerson Sheik Полузащитник
- 31 Маркиньос II Полузащитник
- 19 Дутра Жуниор Нападающий
- 18 Казим Казим Нападающий
- 39 Bruno Sislo
- 17 Thiago Dos Santos
- 28 Paulo Roberto IV
- 14 Leonardo Rodrigues V
- 6 Juninho Capixaba
- 1 Caique III
- Главный тренер: Менезес Мано
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 13 Ilson Cedric de Lima Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 40 Ramon XII Полузащитник
- 8 Маркес Лукас Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Лукас Риос Защитник
- 37 Bruno Anjos Защитник
- 97 Rodrigo Andrade Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 55 Диего Рибас Полузащитник
- 31 Nickson
- 21 Guilherme II
- 32 Junior Todinho
- 77 Yago I
- 12 Роналдо
- 19 Lucas Fernandes III
Предыдущие игры
Коринтианс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 07.06.2018 Коринтианс 1:1 Сантос СA
- 03.06.2018 Фламенго 1:0 Коринтианс СA
- 01.06.2018 Коринтианс 1:0 Америка Минейро СA
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
- 25.05.2018 Коринтианс 0:1 Мильонариос КЛ
- 20.05.2018 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс СA
- 18.05.2018 Депортиво Лара 2:7 Коринтианс КЛ
- 13.05.2018 Коринтианс 1:0 Палмейрас СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Коринтианс 1:1 Сеара СA
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Парана 0:4 Коринтианс СA
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 15.04.2018 Коринтианс 2:1 Флуминенсе СA
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 29.03.2018 Коринтианс 1:0 Сан-Паулу П
- 25.03.2018 Сан-Паулу 1:0 Коринтианс П
Витория (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 07.06.2018 Витория 1:0 Шапекоэнсе СA
- 03.06.2018 Сантос 5:2 Витория СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Ботафого 1:1 Витория СA
- 25.05.2018 Витория 0:0 Сампайо Корреа КСВ
- 20.05.2018 Витория 2:1 Сеара СA
- 17.05.2018 Сампайо Корреа 3:0 Витория КСВ
- 13.05.2018 Васко да Гама 2:3 Витория СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Витория 1:2 Флуминенсе СA
- 01.05.2018 Америка Минейро 2:1 Витория СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 28.03.2018 Витория 3:1 ФК Глобо КСВ
- 24.03.2018 Витория 3:2 Баия де Фейра Б
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Витория: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Сан-Паулу
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|3.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|4.
|Палмейрас
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|5.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|6.
|Крузейро
|11
|5
|2
|4
|7 - 6
|17
|7.
|Гремио
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|8.
|Интернасьональ
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|9.
|Коринтианс
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|10.
|Васко да Гама
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|11.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|12.
|Америка Минейро
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Ботафого
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|14.
|Шапекоэнсе
|11
|3
|4
|4
|14 - 19
|13
|15.
|Витория
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|16.
|Сантос
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|17.
|Парана
|10
|2
|3
|5
|6 - 13
|9
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|19.
|Баия
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|20.
|Сеара
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Коринтианс делает замену. Рожер уходит с поля, а Matheus выходит на его замену.
82'
Коринтианс делает замену. Gabriel уходит с поля, а Эмерсон выходит на его замену.
81'
Витория делает замену. Маркес Лукас уходит с поля, а Bruno Anjos выходит на его замену.
70'
Витория делает замену. Андрэ Лима уходит с поля, а Yago выходит на его замену.
69'
Sidcley получил желтую карточку от судьи
64'
РИкардо Масиел Монтейро Валлисон получил желтую карточку от судьи
61'
Кану получил желтую карточку от судьи
57'
Gabriel получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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