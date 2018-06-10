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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ББВА Компасс
2:0
Конец матча
1:0
30' ГолМартинес Томас
2:0
36' ПенальтиMauro Manotas
45' Красная карточкаБоли Янник
55' Желтая карточкаВинне Деклан
|
30'
1:0
36'
2:0
45'
55'
Состав команд
23
Joe
Willis
22
Leonardo
II
17
Элис
Альберт
27
Винне
Деклан
28
Николсон
Сэм
19
Прайс
Джек
22
Азира
Майкл
10
Мэйсон
Джо
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 4 Сендерос Филипп Защитник
- 25 Eric Bird Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Нападающий
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 13 Luis Gil I
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Колорадо Рэпидс 5-4-1
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 94 Marlon Hairston Защитник
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 28 Николсон Сэм Защитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 10 Мэйсон Джо Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 23 Колви Кип Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 15 Sam Hamilton
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 07.06.2018 Хьюстон Динамо 5:0 Норт Техас Раядос ОК
- 03.06.2018 Монреаль Импакт 1:0 Хьюстон Динамо М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2018 Хьюстон Динамо 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 07.06.2018 Нэшвилл 2:0 Колорадо Рэпидс ОК
- 02.06.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 23.10.2016 Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 09.10.2016 Хьюстон Динамо 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС
- 27.09.2015 Хьюстон Динамо 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 27.08.2015 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 01.07.2015 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок
- 29.03.2015 Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 02.06.2014 Колорадо Рэпидс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 29.04.2013 Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.10.2012 Колорадо Рэпидс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 04.07.2011 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 05.05.2011 Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 27.06.2010 Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 30.08.2009 Колорадо Рэпидс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 19.04.2009 Хьюстон Динамо 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.10.2008 Колорадо Рэпидс 1:3 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.06.2008 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 11.05.2008 Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|2
|4
|28 - 15
|23
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|5
|4
|25 - 21
|23
|6.
|Орландо Сити
|14
|6
|1
|7
|24 - 28
|19
|7.
|Чикаго Файр
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|10.
|Монреаль Импакт
|15
|4
|0
|11
|15 - 31
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|2
|3
|9
|22 - 29
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|14 - 24
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Колорадо Рэпидс делает замену. Marlon Hairston уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
69'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Боатенг Бисмарк выходит на его замену.
69'
Хьюстон Динамо делает замену. Alejandro Fuenmayor уходит с поля, а Сендерос Филипп выходит на его замену.
63'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
62'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Enzo Martinez выходит на его замену.
55'
Винне Деклан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Боли Янник увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
36'
Г О О О О Л - Mauro Manotas из команды Хьюстон Динамо забивает с точки!
25'
Хьюстон Динамо делает замену. Andrew Wenger уходит с поля, а Лундквист Адам выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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