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Стадион:
Хьюстон Динамо
2:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
30' Гол
Мартинес Томас
2:0
36' Пенальти
Mauro Manotas
45' Красная карточка
Боли Янник
55' Желтая карточка
Винне Деклан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Колорадо Рэпидс делает замену. Marlon Hairston уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
69'
Колорадо Рэпидс делает замену. Блумберг Юхан уходит с поля, а Боатенг Бисмарк выходит на его замену.
69'
Хьюстон Динамо делает замену. Alejandro Fuenmayor уходит с поля, а Сендерос Филипп выходит на его замену.
63'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
62'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Enzo Martinez выходит на его замену.

Желтая карточка
55'
Винне Деклан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
УДАЛЕНИЕ! - Боли Янник увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Mauro Manotas из команды Хьюстон Динамо забивает с точки!
25'
Хьюстон Динамо делает замену. Andrew Wenger уходит с поля, а Лундквист Адам выходит на его замену.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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