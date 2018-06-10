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Стадион:
Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
54' Гол
Мэттокс Даррен
1:1
58' Гол
Лодейро Николас
70' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
2:1
84' Гол
Эйкрем Магнус
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сиэтл Саундерс делает замену. Брюин Уилл уходит с поля, а Альфаро Тони выходит на его замену.
86'
Ди Си Юнайтед делает замену. Joseph Mora уходит с поля, а Миранда Бруно выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
Желтая карточка
70'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
69'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Эйкрем Магнус выходит на его замену.

65'
Сиэтл Саундерс делает замену. Родригес Виктор II уходит с поля, а Алонсо Освальдо выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Лодейро Николас бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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