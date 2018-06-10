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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
2:1
Конец матча
0:1
54' ГолМэттокс Даррен
1:1
58' ГолЛодейро Николас
70' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
2:1
84' ГолЭйкрем Магнус
|
54'
0:1
58'
1:1
70'
84'
2:1
Состав команд
24
Фрай
Стефан
14
Маршалл
Чэд
20
Ким
Ки-Хи
19
Шипп
Харри
17
Брюин
Уилл
91
Фишер
Оньел
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
22
Yamil
Asad
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 16 Alex Roldan
- 35 Мередит Брайан
- 23 Henry Wingo
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Ди Си Юнайтед 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 David Ousted Вратарь
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 5 Морено Хуниор Полузащитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 7 Арриола Пол Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Steve Clark Вратарь
- 20 Jalen Robinson Защитник
- 25 Джеффри Джаред Полузащитник
- 32 Миранда Бруно Нападающий
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- 23 Ian Harkes
- 21 Christopher Durkin
- Главный тренер: Ben Olsen
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 07.06.2018 Сакраменто Рипаблик 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 06.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Северная Каролина ОК
- 27.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 20.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Ди Си Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.06.2016 Ди Си Юнайтед 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 04.07.2015 Сиэтл Саундерс 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 29.06.2014 Ди Си Юнайтед 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 04.07.2013 Сиэтл Саундерс 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 18.09.2011 Сиэтл Саундерс 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 05.05.2011 Ди Си Юнайтед 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 16.07.2010 Ди Си Юнайтед 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 11.06.2010 Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед МЛС
- 13.09.2009 Ди Си Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.09.2009 Ди Си Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 18.06.2009 Сиэтл Саундерс 3:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|2
|4
|28 - 15
|23
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|5
|4
|25 - 21
|23
|6.
|Орландо Сити
|14
|6
|1
|7
|24 - 28
|19
|7.
|Чикаго Файр
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|10.
|Монреаль Импакт
|15
|4
|0
|11
|15 - 31
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|2
|3
|9
|22 - 29
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|14 - 24
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сиэтл Саундерс делает замену. Брюин Уилл уходит с поля, а Альфаро Тони выходит на его замену.
86'
Ди Си Юнайтед делает замену. Joseph Mora уходит с поля, а Миранда Бруно выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
70'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
69'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Эйкрем Магнус выходит на его замену.
65'
Сиэтл Саундерс делает замену. Родригес Виктор II уходит с поля, а Алонсо Освальдо выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Лодейро Николас бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Мэттокс Даррен бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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