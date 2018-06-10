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Стадион:
Портленд Тимберс
0:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
90' Желтая карточка
Бланко Себастьян
90' Желтая карточка
Ikenna Ike Opara
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ике Опара получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бланко Себастьян получил желтую карточку от судьи
83'
Портленд Тимберс делает замену. Валери Диего уходит с поля, а Dairon Asprilla выходит на его замену.
78'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Рассел Джонни уходит с поля, а Kharlton Belmar выходит на его замену.
74'
Портленд Тимберс делает замену. Ади Фанендо уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.

63'
Портленд Тимберс делает замену. Marco Farfan уходит с поля, а Modou Lamin Jandama выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Беслер Мэтт уходит с поля, а Emiliano Amor выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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