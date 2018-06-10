- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Провиденс
0:0
Конец матча
90' Желтая карточкаБланко Себастьян
90' Желтая карточкаIkenna Ike Opara
|
90'
90'
Состав команд
32
Marco
Farfan
29
Tim
Melia
75
Wan
Kuzain
Портленд Тимберс 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 18 Julio Cascante Защитник
- 32 Marco Farfan Защитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 14 Andres Flores II Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 5 Андрюшкявичюс Витаутас Защитник
- 25 Туилома Билл Защитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 99 Арментерос Самуэль Нападающий
- 30 Eryk Williamson
- 26 Modou Lamin Jandama
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 26 Jaylin Lindsey Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 75 Wan Kuzain Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Emiliano Amor Защитник
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 19 Лобато Кристиан Нападающий
- 90 Kharlton Belmar
- 13 Gianluca Busio
- 23 Colton Storm
- 1 Adrian Zendejas
- Главный тренер: Peter Vermes
Предыдущие игры
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 07.06.2018 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 03.06.2018 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 27.05.2018 Колорадо Рэпидс 2:3 Портленд Тимберс М
- 19.05.2018 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес М
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 06.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Спортинг Канзас-Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс МЛС
- 16.04.2017 Портленд Тимберс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 07.08.2016 Портленд Тимберс 3:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 31.07.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс МЛС
- 30.10.2015 Портленд Тимберс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 04.10.2015 Портленд Тимберс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 10.09.2015 Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.03.2015 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс МЛС
- 28.06.2014 Портленд Тимберс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 25.06.2014 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Портленд Тимберс Открытый Кубок
- 28.04.2013 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|15
|9
|3
|3
|31 - 19
|30
|2.
|Нью-Йорк Сити
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|3.
|Коламбус Крю
|16
|7
|6
|3
|22 - 14
|27
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|7
|2
|4
|28 - 15
|23
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|5
|4
|25 - 21
|23
|6.
|Орландо Сити
|14
|6
|1
|7
|24 - 28
|19
|7.
|Чикаго Файр
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|8.
|Филадельфия Юнион
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|9.
|Торонто
|13
|4
|2
|7
|19 - 23
|14
|10.
|Монреаль Импакт
|15
|4
|0
|11
|15 - 31
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|14
|8
|5
|1
|24 - 14
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|7
|3
|4
|29 - 24
|24
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|6
|5
|5
|26 - 30
|23
|5.
|Портленд Тимберс
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Реал Солт-Лейк
|15
|7
|1
|7
|19 - 29
|22
|7.
|Хьюстон Динамо
|14
|6
|3
|5
|29 - 21
|21
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|6
|2
|7
|22 - 23
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|1
|8
|17 - 26
|16
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|2
|3
|9
|22 - 29
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|13
|2
|2
|9
|14 - 24
|8
Второй тайм
90'
Ике Опара получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бланко Себастьян получил желтую карточку от судьи
83'
Портленд Тимберс делает замену. Валери Диего уходит с поля, а Dairon Asprilla выходит на его замену.
78'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Рассел Джонни уходит с поля, а Kharlton Belmar выходит на его замену.
74'
Портленд Тимберс делает замену. Ади Фанендо уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
63'
Портленд Тимберс делает замену. Marco Farfan уходит с поля, а Modou Lamin Jandama выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Беслер Мэтт уходит с поля, а Emiliano Amor выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация