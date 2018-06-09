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Шапекоэнсе
0:0
Первый тайм: 22'
Крузейро
0' 22'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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