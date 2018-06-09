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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Первый тайм: 22'
Состав команд
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
18
Артур
IV
26
Dede
II
30
Тиаго
Невес
99
Sassa
II
Шапекоэнсе 4-1-4-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 20 Аподи Диаллиссон Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 18 Артур IV Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Отавио Луис Защитник
- 17 Винисиус Фрейтас Защитник
- 88 Антонио Луис Полузащитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 11 Надсон Полузащитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 2 Eduardo VI
- 19 Vinicius XII
- 95 Gustavo Barreto
- 84 Ivan IV
- 7 Guilherme dos Santos IX
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 26 Dede II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 20 Bruno Silva II Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 99 Sassa II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 25 Marcelo Hermes Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 17 Raniel Нападающий
- 27 Manoel Ribeiro II
- 4 Murilo Cerqueira
- Vitor Eudes
- 36 Patrick Brey
- 2 Esekel Kriado II
- 16 Lucas Silva IV
- 12 Рафаэл Пирес
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.06.2018 Витория 1:0 Шапекоэнсе СA
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Шапекоэнсе 2:0 Сеара СA
- 26.05.2018 Флуминенсе 3:1 Шапекоэнсе СA
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 08.05.2018 Шапекоэнсе 1:1 Парана СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе СA
- 22.04.2018 Шапекоэнсе 1:1 Васко да Гама СA
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 08.04.2018 Шапекоэнсе 0:2 Фигейренсе К
- 01.04.2018 Аваи 2:2 Шапекоэнсе К
- 29.03.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фигейренсе К
- 25.03.2018 Бруске 2:2 Шапекоэнсе К
- 22.03.2018 Шапекоэнсе 2:0 Херсилиу Луж К
- 18.03.2018 Атлетико Тубарао 0:2 Шапекоэнсе К
- 11.03.2018 Жоинвилль 0:1 Шапекоэнсе К
- 08.03.2018 Шапекоэнсе 1:0 Криcиума К
Крузейро (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 07.06.2018 Крузейро 1:1 Васко да Гама СA
- 04.06.2018 Сеара 0:1 Крузейро СA
- 31.05.2018 Крузейро 1:0 Палмейрас СA
- 27.05.2018 Сантос 0:1 Крузейро СA
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро СA
- 17.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро К
- 13.05.2018 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 06.05.2018 Крузейро 1:0 Ботафого СA
- 03.05.2018 Васко да Гама 0:4 Крузейро КЛ
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 27.04.2018 Крузейро 7:0 Универсидад де Чили КЛ
- 22.04.2018 Флуминенсе 1:0 Крузейро СA
- 20.04.2018 Универсидад де Чили 0:0 Крузейро КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Крузейро 0:0 Васко да Гама КЛ
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Крузейро 2:1 Тупи М
- 22.03.2018 Тупи 0:1 Крузейро М
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Крузейро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро Серия A
- 05.06.2017 Крузейро 0:2 Шапекоэнсе Серия A
- 02.06.2017 Шапекоэнсе 0:0 Крузейро Кубок
- 04.05.2017 Крузейро 1:0 Шапекоэнсе Кубок
- 10.02.2017 Крузейро 2:0 Шапекоэнсе Копа Суль-Минас-Рио
- 16.10.2016 Крузейро 0:0 Шапекоэнсе Серия A
- 30.06.2016 Шапекоэнсе 3:2 Крузейро Серия A
- 21.09.2015 Шапекоэнсе 0:2 Крузейро Серия A
- 21.06.2015 Крузейро 0:1 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Сан-Паулу
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|3.
|Спорт Ресифи
|2:2
|11
|5
|4
|2
|15 - 14
|19
|4.
|Крузейро
|0:0
|11
|5
|3
|3
|7 - 4
|18
|5.
|Палмейрас
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|6.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|7.
|Гремио
|10
|4
|4
|2
|10 - 5
|16
|8.
|Интернасьональ
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|9.
|Коринтианс
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|10.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|11.
|Америка Минейро
|10
|4
|1
|5
|14 - 17
|13
|12.
|Ботафого
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Васко да Гама
|2:2
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|14.
|Витория
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|15.
|Шапекоэнсе
|0:0
|11
|2
|5
|4
|12 - 19
|11
|16.
|Сантос
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|17.
|Парана
|10
|2
|3
|5
|6 - 13
|9
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|19.
|Баия
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|20.
|Сеара
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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