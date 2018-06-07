Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Бразилия

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Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - БразилияДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 11 минут, которая состоится 10.06.2018.
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Прогнозы на матч Австрия - Бразилия
Австрия
4.5% (6)
Ничья:
6.7% (9)
Бразилия
88.8% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бразилия:
30.6% (41)
0:2 Бразилия:
21.6% (29)
1:3 Бразилия:
11.9% (16)
0:1 Бразилия:
7.5% (10)
0:3 Бразилия:
5.2% (7)
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