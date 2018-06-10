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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн Зрители: 12004
77' Желтая карточкаИбрахим Абдисалам
90' Желтая карточкаКумсан Джилберт
|
82'
90'
Состав команд
33
Амин
Нури
25
Адекугбе
Сэм
11
Финне
Бор
10
Джонсон
Сэм
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 25 Браатен Даниэль Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 22 Несберг Иван Защитник
- Мейра Жоау Защитник
- 17 Юклеред Симен Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 19 Peter Michael
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
Волеренга (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 09.05.2018 Скейд 1:2 Волеренга К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 01.05.2018 Гроруд 0:1 Волеренга К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Aarvoll 0:8 Волеренга К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 23.03.2018 Волеренга 3:1 Нымме Калью ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
Последние игры между собой
Бранн: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Волеренга: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Типпелиген
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Типпелиген
- 13.08.2016 Волеренга 3:2 Бранн Типпелиген
- 09.07.2016 Бранн 4:1 Волеренга Типпелиген
- 23.08.2014 Волеренга 3:3 Бранн Типпелиген
- 25.05.2014 Бранн 2:3 Волеренга Типпелиген
- 15.09.2013 Волеренга 4:3 Бранн Типпелиген
- 16.03.2013 Бранн 3:1 Волеренга Типпелиген
- 30.07.2012 Волеренга 1:1 Бранн Типпелиген
- 29.04.2012 Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген
- 02.10.2011 Бранн 1:4 Волеренга Типпелиген
- 07.05.2011 Волеренга 0:2 Бранн Типпелиген
- 26.09.2010 Волеренга 1:0 Бранн Типпелиген
- 18.04.2010 Бранн 1:1 Волеренга Типпелиген
- 18.10.2009 Бранн 1:2 Волеренга Типпелиген
- 19.04.2009 Волеренга 1:1 Бранн Типпелиген
- 02.11.2008 Волеренга 0:1 Бранн Типпелиген
- 16.05.2008 Бранн 1:0 Волеренга Типпелиген
Бранн
Волеренга
-
1 Офсайды 6
-
19 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|9
|4
|0
|20 - 5
|31
|2.
|Ранхейм
|13
|8
|2
|3
|25 - 21
|26
|3.
|Русенборг
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|4.
|Хёугесунн
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|4
|3
|23 - 15
|22
|6.
|Волеренга
|13
|6
|4
|3
|17 - 16
|22
|7.
|Мольде
|13
|6
|2
|5
|19 - 16
|20
|8.
|Кристиансунд
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|9.
|Тромсё
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Одд
|13
|5
|2
|6
|19 - 16
|17
|11.
|Будё-Глимт
|13
|3
|4
|6
|12 - 14
|13
|12.
|Стрёмсгодсет
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|13.
|Лиллестрём
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|14.
|Стабек
|13
|2
|5
|6
|13 - 22
|11
|15.
|Старт
|13
|2
|2
|9
|10 - 28
|8
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|2
|10
|10 - 29
|5
Второй тайм
90'
Кумсан Джилберт получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Волеренга делает замену. Ибрахим Абдисалам уходит с поля, а Мейра Жоау выходит на его замену.
86'
Бранн делает замену. Ларсен Петер-Орри уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
82'
Волеренга делает замену. Финне Бор уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
81'
Бранн делает замену. Маренго Людсинио уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.
77'
Ибрахим Абдисалам получил желтую карточку от судьи
75'
Волеренга делает замену. Грёдем Магнус уходит с поля, а Chidera Ejuke выходит на его замену.
67'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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