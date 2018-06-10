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Стадион: Зрители: 12004
Бранн
0:0
Конец матча
Волеренга
0'
77' Желтая карточка
Ибрахим Абдисалам
90' Желтая карточка
Кумсан Джилберт
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Кумсан Джилберт получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Волеренга делает замену. Ибрахим Абдисалам уходит с поля, а Мейра Жоау выходит на его замену.
86'
Бранн делает замену. Ларсен Петер-Орри уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
82'
Волеренга делает замену. Финне Бор уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
81'
Бранн делает замену. Маренго Людсинио уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.

Желтая карточка
77'
Ибрахим Абдисалам получил желтую карточку от судьи
75'
Волеренга делает замену. Грёдем Магнус уходит с поля, а Chidera Ejuke выходит на его замену.
67'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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