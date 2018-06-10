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  4. Бразилия
  5. Серия A
Баия
3:3
Конец матча
Ботафого
0'
0:1
12' Гол
Kieza
16' Желтая карточка
Агирре Родриго
23' Желтая карточка
Jose Elber
34' Желтая карточка
Regis I
42' Желтая карточка
Lucas Fonseca
45' Вторая желтая карточка
Агирре Родриго
1:1
45' Пенальти
Regis I
47' Желтая карточка
Moises VII
1:2
51' Гол
Kieza
72' Желтая карточка
Kayke
2:2
74' Гол
Vinicius X
80' Желтая карточка
Nino Paraiba
2:3
84' Гол
Валенсия Леонардо
85' Желтая карточка
Валенсия Леонардо
3:3
90' Гол
Аллионе Агустин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Аллионе Агустин бьет в цель!
88'
Баия делает замену. Gregore уходит с поля, а Geovane Itinga выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Валенсия Леонардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Валенсия Леонардо бьет в цель!
83'
Ботафого делает замену. Велкер Марсел Алмейда Киеза уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.

Желтая карточка
80'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
75'
Ботафого делает замену. Виана Пимпао уходит с поля, а Luiz Fernando выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Vinicius бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Кайке получил желтую карточку от судьи
67'
Ботафого делает замену. Rodrigo Lindoso уходит с поля, а Marcelo выходит на его замену.
55'
Баия делает замену. Regis уходит с поля, а Аллионе Агустин выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Велкер Марсел Алмейда Киеза бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Moises получил желтую карточку от судьи
46'
Баия делает замену. Elton уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Regis из команды Баия забивает с точки!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Агирре Родриго получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
42'
Lucas Fonseca получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Regis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Jose Elber получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Агирре Родриго получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Велкер Марсел Алмейда Киеза бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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