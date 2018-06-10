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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
12' ГолKieza
16' Желтая карточкаАгирре Родриго
23' Желтая карточкаJose Elber
34' Желтая карточкаRegis I
42' Желтая карточкаLucas Fonseca
45' Вторая желтая карточкаАгирре Родриго
1:1
45' ПенальтиRegis I
47' Желтая карточкаMoises VII
1:2
51' ГолKieza
72' Желтая карточкаKayke
2:2
74' ГолVinicius X
80' Желтая карточкаNino Paraiba
2:3
84' ГолВаленсия Леонардо
85' Желтая карточкаВаленсия Леонардо
3:3
90' ГолАллионе Агустин
|
12'
0:1
16'
23'
34'
42'
45'
45'
1:1
46'
47'
51'
1:2
67'
72'
74'
2:2
80'
84'
2:3
90'
3:3
Состав команд
14
Leo
XV
26
Gregore
17
Elton
I
20
Regis
I
10
Ze
Rafael
21
Kayke
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 14 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 20 Regis I Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 21 Kayke Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 6 Мена Эухенио Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 15 Edson III
- 5 Flavio IX
- 27 Italo
- 37 Fernandinho IX
- 32 Fernando Ribeiro
- 29 Vinicius X
- 39 Geovane Itinga
Ботафого 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jefferson de Oliveira II Вратарь
- 2 Igor Rabello Защитник
- 3 Marcelo Conceicao Защитник
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 6 Moises VII Защитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 7 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 10 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 11 Агирре Родриго Полузащитник
- 9 Kieza Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Luis Richardo Защитник
- 19 Шина Жоау Гонсалвеш Полузащитник
- 22 Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- 16 Gustavo Costa Полузащитник
- 14 Кану Рубенилсон Полузащитник
- 17 Ренато Сантос Полузащитник
- 18 Brenner Нападающий
- 12 Saulo II
- 20 Luiz Fernando IV
- 15 Gilson I
- 21 Marcelo III
Предыдущие игры
Баия (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 08.06.2018 Парана 1:0 Баия СA
- 03.06.2018 Баия 0:2 Гремио СA
- 31.05.2018 Фламенго 2:0 Баия СA
- 27.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама СA
- 24.05.2018 Баия 4:0 Блуминг КС
- 20.05.2018 Палмейрас 3:0 Баия СA
- 13.05.2018 Баия 2:2 Сан-Паулу СA
- 10.05.2018 Баия 3:0 Васко да Гама К
- 07.05.2018 Спорт Ресифи 2:0 Баия СA
- 04.05.2018 Баия 0:0 Ботафого-3 КСВ
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 27.04.2018 Ботафого-3 1:2 Баия КСВ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
Ботафого (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 07.06.2018 Ботафого 0:0 Сеара СA
- 03.06.2018 Васко да Гама 1:2 Ботафого СA
- 31.05.2018 Сан-Паулу 3:2 Ботафого СA
- 27.05.2018 Ботафого 1:1 Витория СA
- 20.05.2018 Америка Минейро 1:0 Ботафого СA
- 15.05.2018 Ботафого 2:1 Флуминенсе СA
- 10.05.2018 Ботафого 1:1 Аудакс Итальяно КС
- 06.05.2018 Крузейро 1:0 Ботафого СA
- 28.04.2018 Ботафого 2:1 Гремио СA
- 24.04.2018 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 13.04.2018 Аудакс Итальяно 1:2 Ботафого КС
- 08.04.2018 Васко да Гама 0:1 Ботафого ЧК
- 01.04.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама ЧК
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 25.03.2018 Флуминенсе 3:0 Ботафого КК
- 22.03.2018 Васко да Гама 2:3 Ботафого КК
- 18.03.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама CTRGS
- 11.03.2018 Вольта Редонда 1:1 Ботафого CTRGS
- 07.03.2018 Ботафого 1:0 Бангу CTRGS
Последние игры между собой
Баия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Ботафого: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 27.08.2017 Баия 1:2 Ботафого Серия A
- 29.05.2017 Ботафого 1:0 Баия Серия A
- 31.10.2015 Ботафого 1:0 Баия Серия B
- 25.07.2015 Баия 1:1 Ботафого Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|23
|2.
|Атлетико Минейро
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Гремио
|11
|5
|4
|2
|11 - 5
|19
|5.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|6.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|7.
|Крузейро
|11
|5
|2
|4
|7 - 6
|17
|8.
|Интернасьональ
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|9.
|Коринтианс
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|10.
|Васко да Гама
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|Ботафого
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|13.
|Америка Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Шапекоэнсе
|11
|3
|4
|4
|14 - 19
|13
|15.
|Витория
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|16.
|Сантос
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|17.
|Парана
|10
|2
|3
|5
|6 - 13
|9
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|19.
|Баия
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|20.
|Сеара
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Аллионе Агустин бьет в цель!
88'
Баия делает замену. Gregore уходит с поля, а Geovane Itinga выходит на его замену.
85'
Валенсия Леонардо получил желтую карточку от судьи
84'
Г О О О О Л - Валенсия Леонардо бьет в цель!
83'
Ботафого делает замену. Велкер Марсел Алмейда Киеза уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
80'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
75'
Ботафого делает замену. Виана Пимпао уходит с поля, а Luiz Fernando выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Vinicius бьет в цель!
72'
Кайке получил желтую карточку от судьи
67'
Ботафого делает замену. Rodrigo Lindoso уходит с поля, а Marcelo выходит на его замену.
55'
Баия делает замену. Regis уходит с поля, а Аллионе Агустин выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Велкер Марсел Алмейда Киеза бьет в цель!
47'
Moises получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Агирре Родриго получает вторую желтую карточку. Удаление.
42'
Lucas Fonseca получил желтую карточку от судьи
34'
Regis получил желтую карточку от судьи
23'
Jose Elber получил желтую карточку от судьи
16'
Агирре Родриго получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Велкер Марсел Алмейда Киеза бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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