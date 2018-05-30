Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Чехия

-
Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - ЧехияДо начала игры осталось 2 дня 5 часов 55 минут, которая состоится 01.06.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Австралия - Чехия
Австралия
17.2% (16)
Ничья:
38.7% (36)
Чехия
44.1% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.4% (32)
1:2 Чехия:
24.7% (23)
0:1 Чехия:
10.8% (10)
2:1 Австралия:
7.5% (7)
1:0 Австралия:
5.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация