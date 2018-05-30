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Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Чехия

До начала игры осталось 2 дня 5 часов 55 минут, которая состоится 01.06.2018.
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Прогнозы на матч Австралия - Чехия
Австралия
17.2% (16)
Ничья:
38.7% (36)
Чехия
44.1% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.4% (32)
Чехия:
24.7% (23)
Чехия:
10.8% (10)
Австралия:
7.5% (7)
Австралия:
5.4% (5)
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