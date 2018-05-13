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Мамелоди Сандаунс
 
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Барселона
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Текстовая онлайн трансляция матча Мамелоди Сандаунс - Барселона

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 4 минуты, которая состоится 16.05.2018.
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Прогнозы на матч Мамелоди Сандаунс - Барселона
Мамелоди Сандаунс
8% (4)
Ничья:
2% (1)
Барселона
90% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
24% (12)
Барселона:
16% (8)
Барселона:
12% (6)
Барселона:
12% (6)
Барселона:
8% (4)
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