Текстовая онлайн трансляция матча Мамелоди Сандаунс - Барселона

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Текстовая онлайн трансляция матча Мамелоди Сандаунс - БарселонаДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 4 минуты, которая состоится 16.05.2018.
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Прогнозы на матч Мамелоди Сандаунс - Барселона
Мамелоди Сандаунс
8% (4)
Ничья:
2% (1)
Барселона
90% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:4 Барселона:
24% (12)
0:3 Барселона:
16% (8)
1:3 Барселона:
12% (6)
0:5 Барселона:
12% (6)
1:2 Барселона:
8% (4)
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